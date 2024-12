شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل شريحة 5G الداخلية من أبل والمنتظرة بهاتف iPhone SE4 والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت أبل مستعدة لبدء استبدال مودم Qualcomm Snapdragon 5G الموجودة داخل iPhone بشريحة مودم 5G داخلية صممتها أبل وصنعتها TSMC.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، واجهت أبل وQualcomm العديد من المعارك القانونية خلال عامي 2018 و2019 بينما دفعت أبل شركة Intel لتطوير شريحة مودم 5G لجهاز iPhone والتي كانت تأمل أن تحل محل مكون Qualcomm، ومع عدم قدرة Intel على فعل ذلك، تابعت أبل أخيرًا شركة Qualcomm للتأكد من أنها ستحصل على شرائح مودم Snapdragon 5G في الوقت المناسب لإطلاق iPhone 12، أول جهاز iOS يدعم 5G.



وبعد أن تصالحت أبل وQualcomm، أنفقت الشركة بشكل غير معتاد مليار دولار لشراء وحدة مودم الهواتف الذكية من Intel، وكانت الخطة أن تقوم أبل بتصميم شريحة مودم 5G داخلية خاصة بها، ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل شريحة مودم 5G الداخلية الخاصة بها مع iPhone SE 4.



يعد المودم هو المكون الذي يربط الهاتف ببرج خلوي من أجل إجراء واستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت، ومن الواضح أن المودم جزء أساسي من الهاتف الخلوي، وتخطط آبل لإطلاق مودم 5G الداخلي، والمعروف داخليًا باسم Sinope، داخل iPhone SE 4، والذي من المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2025، وستعمل آبل على تحسين المودم على الأجيال اللاحقة وجعله أكثر تقدمًا.



كما أنه إلى جانب iPhone SE 4، سيتم أيضًا استخدام شريحة مودم 5G الداخلية بواسطة إصدار iPhone 17 فائق النحافة الملقب بـ iPhone 17 Air.



وسيحل هذا الجهاز محل iPhone Plus الذي ظهر لأول مرة مع خط iPhone 14 لعام 2022، وهذا النموذج، بدوره، حل محل iPhone mini الذي فشل في اكتساب الشعبية خلال العامين اللذين طرحت فيهما أبل الهاتف (iPhone 12 mini وiPhone 13 mini في عامي 2020 و2021 على التوالي).



واتضح أن iPhone 14 Plus وiPhone 15 Plus وiPhone 16 Plus فشلوا أيضًا في تحقيق أرقام مبيعات كبيرة.



سيسمح استخدام شريحة مودم 5G الخاصة بها لجهاز iPhone 17 Air بجعل الهاتف أرق بمقدار 2 مم من iPhone 16 Pro، حيث يبلغ سمك الأخير 8.25 مم.



ستتمكن أبل من جعل iPhone 17 Air رقيقًا للغاية مع ترك مساحة كافية لمكونات الكاميرا والبطارية والشاشة.



قررت Apple أولاً تضمين مودم 5G الجديد الخاص بها مع iPhone SE 4 الأقل سعرًا للتجربة الأولى، حتى لا تؤثر أي مشكلات تظهر على العملاء الذين دفعوا مبالغ كبيرة مقابل الهواتف الفاخرة الأكثر تكلفة.

هل سيصبح مودم 5G الداخلي من أبل أكثر تقدمًا من المودم السابق؟

تقول مصادر لم ترغب في الكشف عن هويتها لأن المشروع لم يتم الإعلان عنه بعد من قبل شركة أبل أن الخطة هي أن تصبح شريحة مودم 5G من أبل أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية من مودم Snapdragon 5G من Qualcomm بحلول عام 2027.

ومن ناحية أخرى، سيتم دمج مودم أبل الداخلي مع معالجات التطبيقات الداخلية التي تعمل على تشغيل طرز iPhone.

سيسمح ذلك لأجهزة مودم أبل باستخدام طاقة أقل والبحث عن شبكات خلوية بكفاءة أكبر وتقديم دعم أفضل لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في iPhone.