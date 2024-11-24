شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف شبكات الواى فاى العامة غير الآمنة وتحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتصلوا سريعًا بشبكات الواى فاى خارج منازلهم لسهولة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول المتنوعة، ولكن هناك خطورة كبيرة من الاتصال بشركات غير آمنة تخترق هواتفهم وبياناتهم وتمثل خطورة كبيرة على خصوصياتهم، وفيما يلى بعض النقاط لتحديد الشبكات غير الآمنة:

1 لا توجد كلمة مرور مطلوبة للاتصال.

2 لم يتم رؤية تشفير HTTPS .

3 عدم وجود تشفير WPA2 أو WPA3*

4 لا توجد "شروط الاستخدام" أو "صفحة تسجيل الدخول"

5 قد تشير رؤية عدة شبكات بأسماء متشابهة إلى وجود نقطة اتصال مارقة .

نصائح عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة: لا تستخدم شبكة Wi-Fi العامة إلا في حالة الطوارئ قد تكون هذه الحالة الطارئة متعلقة بالعمل؛ ومع ذلك، ينبغي للمرء تجنب إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة، فتحقق من الشبكات الموثوق فيها.

لا تقم بإجراء أي معاملات أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة: وهذا يشمل جميع أنواع المعاملات، حتى مدفوعات UPI في المتجر أو التسوق عبر الإنترنت.

وقم بالتبديل إلى مزود الشبكة الخاص بك قبل إجراء أي دفعات.

لا تضغط على أى إعلانات منبثقة ، عادةً ما توجه الإعلانات المنبثقة المستخدمين إلى موقع ويب مختلف يمكنه طلب تفاصيل شخصية أو بيانات اعتماد مصرفية ، وإذا قمت بالضغط فوق الإعلانات المنبثقة، فلا تدخل معلومات شخصية في أي مكان.

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أدخل بريدك الإلكتروني استخدم VPN دائمًا: يقومون بإنشاء نفق خاص يتم من خلاله إرسال البيانات واستقبالها على الجهاز؛ هذا لا يزال غير آمن تماما.