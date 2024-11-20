شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنافس به أبل.. مايكروسوفت تطرح أول كمبيوتر سحابى لها Windows 365 Link والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة مايكروسوفت أول جهاز كمبيوتر سحابي لها على الإطلاق، وهو Windows 365 Link ، وأهم ما يميز الجهاز هو أنه بنفس أبعاد جهاز M4 Mac Mini من شركة Apple، الذى تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

ورغم أن الحجم قابل للمقارنة، فإن ميزات Windows 365 Link خفيفة نسبيًا ، إنه عبارة عن صندوق أسود مضغوط به عدة منافذ في الخلف، لكن المكونات الداخلية للكمبيوترين مختلفة تمامًا.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لجهاز Windows 365 Link في أنه يعمل حصريًا على السحابة فقط، لكن جهاز Mac Mini عبارة عن كمبيوتر يعمل بكامل طاقته.



Microsoft

تتصور شركة Microsoft أن Windows 365 Link هو الحل الأمثل لمستخدمي الشركات، فبدلاً من الاستثمار في أجهزة ضخمة ومكلفة، يعتمد هذا الجهاز الصغير للغاية والمناسب للميزانية على اتصال بالإنترنت لبث Windows من جهاز كمبيوتر أكثر قوة في السحابة ، وفي الأساس، تم تصميمه ليكون بمثابة محطة لتشغيل الآلات الافتراضية المستندة إلى السحابة.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بمواصفاته الفنية قليلة، وتشير التوقعات إلى أن Windows 365 Link يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت ومعالج Intel ، على الرغم من أن التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد.

ومع ذلك، فإن قدرات الأجهزة ثانوية، حيث أن وظيفتها الأساسية هي تقديم تجربة حوسبة مدعومة بالسحابة.

فى الجزء الخلفي، يحتوي Windows 365 Link على منفذ USB-C بالإضافة إلى منفذي USB-A وDisplayPort وHDMI وEthernet ، كما أنه مزود بـ Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 للاتصال اللاسلكي.

سيتوفر Windows 365 Link من Microsoft العام المقبل، وسيكلف 349 دولارًا ، كما يتطلب اشتراكًا في Windows 365، والذي يبدأ من 28 دولارًا شهريًا.

ميزات Windows 365 Link

تم تصميم Windows 365 Link مع التركيز على الأمان في جوهره، مستفيدًا من خبرة Microsoft الواسعة في تأمين أنظمة Windows وXbox ضد المتسللين، و يعمل الجهاز بنظام تشغيل بسيط مصمم لتوصيل المستخدمين بسرعة وأمان بجهاز كمبيوتر سحابي يعمل بنظام Windows 365 ، لا يدعم تشغيل التطبيقات المحلية.

وتم تصميم جهاز Link ليكون أكثر كفاءة، حيث يتم تشغيله في ثوانٍ، ويستأنف العمل فورًا من وضع السكون، ويستخدم شرائح مخصصة للتعامل مع معالجة الفيديو لمنصات مثل Microsoft Teams وCisco Webex ، بالإضافة إلى ذلك، سينضم إلى مجموعة Copilot Plus من Microsoft، وهي علامة تجارية كانت حصرية في السابق لأجهزة كمبيوتر محمولة معينة.