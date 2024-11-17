شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصر تبدأ عصر 5G.. نقلة نوعية فى الاتصالات وتعزيز المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

حصلت شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرى، على تراخيص الجيل الخامس للمحمول، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الخدمة، حيث يتوقع أن يساهم هذا فى تحسين تجربة المستخدمين فى مجالات الإنترنت، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز مشروعات المدن الذكية، كما بدأت الشركات فى إجراء تجارب الخدمة.

تعتبر تكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول 5G، أحدث وأسرع تطور فى مجال الشبكات والاتصالات اللاسلكية، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية فى كيفية استخدام الإنترنت والهاتف المحمول، تتسم تكنولوجيا 5G بسرعة نقل بيانات غير مسبوقة، وتغطية أكبر، وزمن استجابة أقل، مما سيساهم فى تحسين العديد من الصناعات وتطوير التقنيات الجديدة.

سرعة فائقة وقدرة هائلة على الاتصال.. من أبرز مزايا 5G هو سرعة الإنترنت الهائلة التى ستتيح للمستخدمين تنزيل الملفات ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية ذات الجودة العالية، بسرعة تصل إلى 100 مرة أسرع من الجيل الرابع 4G، هذه السرعة ستغير طريقة تفاعل الأفراد مع الإنترنت، ما يعنى تجربة محَسَّنة فى كل المجالات من الترفيه إلى التعليم والرعاية الصحية.

التحول فى قطاع الأعمال والصناعات.. إلى جانب توفير الاتصال الأسرع للمستخدمين، ستحدث 5G تغييرات جذرية فى الصناعات المختلفة مثل السيارات الذكية، الرعاية الصحية، والتصنيع، على سبيل المثال يمكن لتقنية 5G أن تدعم الاتصالات بين المركبات الذكية «V2V»، ما يتيح لها التفاعل مع بعضها البعض بشكل أكثر أمانا، ويعزز من فكرة «المدينة الذكية» عبر توصيل كل الأجهزة والبنية التحتية.

توسيع نطاق الإنترنت للأشياء «IoT»

من المتوقع أن تؤدى 5G إلى توسيع نطاق الإنترنت للأشياء «IoT»، مما يتيح التواصل الفورى بين الأجهزة المتصلة، فمثلا سيكون بإمكان المدن الذكية مراقبة حالة المرور، وتنظيم استخدام الكهرباء، وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، كما ستفتح آفاقا جديدة للأجهزة القابلة للارتداء والابتكارات فى مجالات مثل الزراعة الذكية.

تحسين أداء الألعاب والتطبيقات التفاعلية.. من المتوقع أن يحدث 5G طفرة كبيرة فى صناعة الألعاب والتطبيقات التفاعلية، حيث ستساهم السرعات العالية وتقليل زمن الاستجابة فى تجربة ألعاب لا مثيل لها، كما ستصبح الألعاب ثلاثية الأبعاد والألعاب المعتمدة على الواقع المعزز «AR» والواقع الافتراضى «VR» أكثر تفاعلا، ما يتيح للاعبين الاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة ودون تأخير.

التحديات المتبقية.. رغم كل هذه الفوائد المتوقعة، تواجه تقنية 5G بعض التحديات، تشمل هذه التحديات الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات على نطاق واسع، فضلا عن متطلبات الطاقة العالية والمحطات اللاسلكية الجديدة، كما أن قضايا الأمان السيبرانى وخصوصية البيانات ستكون محورا رئيسيا فى المناقشات المستقبلية.

تطبيقات الجيل الخامس فى مصر.. يمثل الجيل الخامس نقطة تحول فى كيفية تفاعل البشر مع التقنية والإنترنت، كما أن له القدرة على دفع العديد من الصناعات نحو المستقبل، مما يجعل من الضرورى للبلدان والشركات تبنى هذه التقنية على نطاق واسع.

كذلك يمكن للجيل الخامس أن يوفر سرعات تنزيل تصل إلى 10 جيجابت فى الثانية «Gbps»، وهى أسرع بحوالى 100 مرة من الجيل الرابع، هذا يعنى أنه يمكن تنزيل الأفلام ذات الحجم الكبير أو الألعاب ذات الرسومات المعقدة فى ثوان معدودة.

ومن المتوقع أن يصل زمن الاستجابة إلى 1 ملى ثانية، ما يحسن بشكل كبير تجربة الألعاب عبر الإنترنت، والتطبيقات التفاعلية، والأدوات التى تتطلب استجابة سريعة، مثل المركبات ذاتية القيادة.

ويمكن للجيل الخامس دعم أكثر من مليون جهاز لكل كيلومتر مربع، ما يعزز تطبيقات الإنترنت للأشياء «IoT» مثل الأجهزة المنزلية الذكية، والسيارات المتصلة، والمعدات الصناعية.

يوفر 5G تحسينات ملحوظة فى الأماكن ذات الكثافة العالية مثل الملاعب أو المراكز التجارية، حيث يكون هناك عدد كبير من المستخدمين الذين يتصلون فى وقت واحد.

هذه السرعات المذهلة ستسهم فى تحسين العديد من المجالات مثل الألعاب، السيارات الذكية، الرعاية الصحية عن بُعد، والمزيد من التطبيقات التى تعتمد على الاتصال السريع.