علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف vivo Y18t ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo عن هاتف vivo Y18t الذي ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وشاشة تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يتوفر بسعر 115 دولار.

يتميز هاتف vivo Y18t بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسطوع بنسبة 840 nits، وكثافة عرض 269 بيكسل لكل إنش، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 0.08 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم vivo الهاتف بمعالج Unisoc T612، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وينطلق هاتف vivo Y18t بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Funtouch OS 14، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وقدرة شحن 15W، ويضم منفذ USB C.

أيضاً يتميز vivo Y18t بتقنية البلوتوث 5.2، ويضم متستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف معايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء والأتربة، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والأسود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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