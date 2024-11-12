شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعة Vision Pro المحدثة قد تصل قبل الموعد المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

ربما لم تحقق غزوة Apple لقطاع XR القابل للارتداء نفس النوع من النجاح الذي حققته مع أمثال iPhone أو Apple Watch، لكن الشركة لا تزال تمضي قدمًا في الإصدارات المستقبلية ، وقد تحصل Vision Pro على خليفة لها فى غضون عام .

في أحدث إصدار من نشرة PowerOn الإخبارية، كتب مارك جورمان من بلومبرج أن شركة Apple قد تقدم سماعة Vision Pro من الجيل الثاني في مكان ما بين خريف عام 2025 وربيع عام 2026 ، وتضع هذه الفترة الكشف الرسمي في نفس الإطار تقريبًا مع إطلاق أجهزة iPhone المحدثة وأجهزة Mac المتفرقة.



وفيما يتعلق بالتغييرات، أفادت التقارير أن شركة أبل تجري تجارب على أفكار متعددة، لكن جورمان يزعم أن أحد التصميمات المرشحة لجهاز Vision Pro 2 سيبدو تمامًا مثل سابقه ، ولن يكون هذا غريبًا على أبل، حيث تعمل الشركة بانتظام على تكرار الأجهزة الداخلية دون تغيير الجماليات الخارجية لمعداتها عبر مجموعة iPhone أو Mac أو Apple Watch.

ويبدو أن هذا المنتج هو خليفة Vision Pro، لأنه منتج يتمتع بأكثر الأعمال الهندسية تطوراً التي قدمتها Apple منذ سنوات، ومن المنطقي وخاصة من منظور الاستثمار في البحث والتطوير الحفاظ على البنية الأساسية وإجراء الترقيات حيثما كانت هناك حاجة إليها، وهو ما يعني قوة معالجة إضافية وتجربة برمجية محسنة.

وفى حديثه عن الترقيات، أفاد بلومبرج سابقًا أن الجيل الثاني من Vision Pro من المرجح أن يتم ترقيته إلى معالج M5 ، وتعمل Apple حاليًا على تجديد مجموعة أجهزة Mac باستخدام معالجات سلسلة M4، وهو التمرين الذي سيستمر حتى عام 2025.

وفقًا لمحلل الصناعة الشهير Ming-Chi Kuo ، فإن سماعة Vision Pro التالية قد تدخل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 وستجلب التحول من معالج M2 إلى معالج من فئة M5 ، يقال إن ترقية أخرى ملحوظة ستكون دعم Apple Intelligence.

وفي الوقت نفسه، بدأت شركة أبل أيضًا في إجراء أبحاث داخلية حول النظارات الذكية ، وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركتا Meta وSnap أعمالهما الخاصة بالنظارات الذكية، مع التركيز على تطبيقات الواقع المعزز التفاعلية التي تعمل على أجهزة مخصصة. ويبدو أن أبل لا تريد تفويت السباق.

كما كتب جورمان ، باستخدام النظارات الذكية، يمكن للشركة أن تقترب من هذه الفئة من عدة اتجاهات ، وهذا يشمل في الأساس إنشاء نسخة من سماعات AirPods في شكل نظارات.

وحتى الآن، لم تعلق Apple رسميًا على طموحاتها المستقبلية في XR، لذا خذ هذه التوقعات بجرعة صحية من الشك، في الوقت الحالي.