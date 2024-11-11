تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة MPG 321URXW الجديدة والمخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI اليوم عن شاشة MPG 321URXW الجديدة المخصصة للألعاب، والتي تتميز بشاشة QD-OLED ومعدل تحديث 240 Hz.

تنطلق شاشة الألعاب MPG 321URXW بالجيل الثالث من QD-OLED بحجم 32 إنش، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 4K، ومعدل تحديث 240 Hz.

أيضاً تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، كما تأتي بسطوع 250 nits، وتقدم MSI شاشة MPG 321URXW المخصصة للألعاب بتغطية لونية بمعايير AdobeRGB بنسبة 97%.

الشاشة تدعم أيضاً تقنية Adaptive-Sync لحركة إنسيابية وسلسة للإطارات، كما تنطلق بتقنية “MSI لخفض إحتراق الصورة “OLED Care 2.0.

وتنطلق شاشة MPG 321URXW بعدد من المنافذ والتي تشمل HDMI 2.1، ومنفذ USB C، على أن يدعم شحن الأجهزة بقدرة 90 W، وتتوفر الشاشة في السوق الصيني الآن، إلا أن MSI لم تؤكد على موعد إطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية.

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