تكنولوجيا: توقعات بإطلاق نموذج جديد من هاتف iQOO Z9 Turbo بقدرة بطارية 6400 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق نموذج جديد من هاتف iQOO Z9 Turbo، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 6400 mAh.

قدمت iQOO عدد من الإصدارات من سلسلة iQOO Z9 خلال الفترة الماضية، والتي تشمل iQOO Z9x، وZ9، وأيضاً Z9 Turbo، ولقد انطلق الأخير في السوق الصيني برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، وقدرة بطارية 6000 mAh، كما أطلقت الشركة هاتف Z9 Turbo Plus في شهر سبتمبر بمعالج Dimensity 9300 Plus وقدرة بطارية 6400 mAh.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار جديد من هواتف iQOO Z9 Turbo، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم V2352GA، كما يدعم هذا النموذج تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

يذكر أن علامة iQOO التجارية تستعد أيضاً لإطلاق هواتف iQOO Neo 10، وiQOO Neo 10 Pro في السوق الصيني في شهر نوفمبر الجاري، على أن يتميز الإصدار الرئيسي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي إصدار Pro برقاقة Dimensity 9400.

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