تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد موعد إطلاق سلسلة Vivo X200 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل عن الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X200 للأسواق العالمية، حيث تخطط Vivo لإطلاق الهواتف في حدث يعقد في 22 من نوفمبر.

قدمت Vivo جيل جديد من سلسلة هواتف Vivo X الشهر الماضي في السوق الصيني، ولقد بدأت الشركة بالفعل في الإستعداد لإطلاق سلسلة Vivo X200 في أسواق جديدة.

ولقد رصد إعلان تشويقي جديد في ماليزيا يؤكد خطط الشركة لإطلاق الإصدارات الجديدة قريباً، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن اثنان من الإصدارات فقط من السلسلة هما X200، وX200 Pro.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن سلسلة Vivo X200 ستنطلق بشكل رسمي للأسواق العالمية في حدث يعقد في 22 من شهر نوفمبر الجاري.

يذكر أن هاتف Vivo X200 ينطلق بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 4500 nits، بينما يأتي هاتف Pro بحجم شاشة 6.78 إنش، وتأتي الشاشة في هذا الإصدار بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

وتدعم Vivo كلا الإصدارين برقاقة معالج Dimensity 9400، ومعايير LPDDR5x في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 4.0 في سعة التخزين.

كما يضم الإصدار الرئيسي X200 بطارية بقدرة 5800 mAh، بينما يأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

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