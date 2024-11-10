تكنولوجيا: تعطل ChatGPT يؤثر على Siri في بعض طرز iPhone مساء الجمعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجه ChatGPT مشكلات تقنية، وفقًا لموقع Downdetector.com، حيث لاحظ الموقع زيادة في عدد الشكاوى من المستخدمين، من 28 شكوى في الساعة 5:48 مساءً بالتوقيت الشرقي إلى 16,229 شكوى في الساعة 7:18 مساءً بالتوقيت الشرقي امس الجمعة.

أثر هذا العطل على مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max الذين يعملون بالإصدار التجريبي iOS 18.2. مع تعطل ChatGPT، يتعطل تكامل Siri معه، والذي يسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كان بإمكان ChatGPT الإجابة على استفسارات Siri.

أشارت صفحة حالة OpenAI في الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي في نفس اليوم إلى أن ChatGPT لا يزال غير متاح، على الرغم من أن الصفحة نفسها تشير إلى تنفيذ الإصلاح منذ ساعات. وأوضحت الصفحة أن العطل استمر من الساعة 7:06 مساءً إلى الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، مع استمرار بعض المستخدمين في مواجهة مشكلات حتى الساعة 8 مساءً.

وفي الوقت ذاته، أشار Downdetector إلى “مشكلات محتملة” في ChatGPT، رغم انخفاض عدد الشكاوى بسرعة بعد الذروة واستقرار الوضع نسبيًا.

من بين الشكاوى، أفاد 88% من المستخدمين بعدم القدرة على الاتصال بـ ChatGPT، و10% واجهوا مشكلات في الموقع، بينما 2% لم يتمكنوا من تسجيل الدخول.

بحلول الساعة 3:12 صباحًا بالتوقيت الشرقي، عمل تكامل Siri مع ChatGPT على جهاز iPhone 15 Pro Max الخاص بي مرة أخرى، حيث أعيد تشغيل الإصدار التجريبي iOS 18.2 مع تطبيق ChatGPT iOS.

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