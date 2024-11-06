تكنولوجيا: شاومي تطرح تحديث Android 15 لمستخدمي Xiaomi 14 عالميًا مع واجهة HyperOS 1.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي بطرح تحديث Android 15 المستقر لهاتفها الرائد Xiaomi 14 في المناطق العالمية والأوروبية (EEA)، ولكنه يأتي مع تعديل خاص.

ورغم أن شاومي أطلقت سلسلة Xiaomi 15 بنظام HyperOS 2 في الصين، إلا أنها لم تصدره عالميًا بعد. لذلك، تقدم الشركة تحديث Android 15 مع واجهة HyperOS 1.1.

يحمل التحديث إصدار OS1.1.4.0.VNCEUXM لأوروبا وOS1.1.3.0.VNCMIXM عالميًا، ويستهدف حاليًا مستخدمي Mi Pilot المشاركين في برامج الوصول المبكر، مما يسمح للشركة بجمع ملاحظات المستخدمين ومعالجة أي مشكلات قبل التوسع في التوزيع.

يأتي Android 15 مع تحسينات أساسية لهاتف Xiaomi 14 تشمل:

الشاشة الرئيسية:

تحسين عرض أيقونات المجلدات لزيادة الوضوح.

معالجة المساحات الفارغة لتوفير تخطيط أكثر كفاءة.

تعزيز استقرار الشاشة الرئيسية لمنع التوقف المفاجئ.

قفل الشاشة:

حل مشكلة وميض الشاشة أثناء تعديل إعدادات العرض الدائم لضمان تجربة سلسة.

القائمة الأخيرة:

تحسين سلاسة إعادة ترتيب بطاقات التطبيقات، مع إزالة أي تعارضات في الرسوم المتحركة.

تحسينات إضافية:

إصلاح مشكلة لقطات الشاشة السوداء لبعض التطبيقات لالتقاط المحتوى بدقة.

يتوفر تحديث Android 15 لمستخدمي Xiaomi 14 عبر OTA من خلال تجربة Enhanced Beta، ويبلغ حجمه حوالي 127 ميجابايت عالميًا و125 ميجابايت لمستخدمي المنطقة الأوروبية.

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