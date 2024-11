تكنولوجيا: أبل تروج لجهاز Mac mini الجديد كبديل لـ PS5 Pro بفضل شريحة M4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما لعبت أجهزة Mac دورًا ثانويًا مقارنةً بأجهزة الحواسب في عالم الألعاب، وذلك لأسباب أساسية. فمن جهة، كانت النماذج المستندة إلى Intel تقدم أداءً ضعيفًا نسبيًا في الألعاب. ومن جهة أخرى، ظلت مجموعة الألعاب المتاحة محدودة حتى في عصر سلسلة Apple M.

لكن من المتوقع أن تتغير هذه المعطيات مع جهاز Mac mini الجديد، الذي يبلغ سعره حاليًا 799 دولارًا ويعتمد على شريحة Apple M4 وM4 Pro. لهذا، تعمل أبل بجد للترويج لجهازها الصغير باعتباره جهازًا مخصصًا للألعاب، مستعرضةً ألعابًا مثل Control وPrince of Persia: The Lost Crown و Myst وLayers of Fear على صفحات منتجاتها.

وسيكون من الممكن أيضًا تشغيل ألعاب مثل Cyberpunk 2077 وDeath Stranding على شرائح M4 وM4 Pro، وذلك بفضل وحدات معالجة الرسوميات المحسنة.

كما يتميز تصميم Mac mini الجديد بحجمه الصغير الذي يناسب معظم إعدادات التلفاز. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق الجهاز بشكل كبير مع أجهزة التلفاز الذكية بفضل منفذ HDMI 2.1 الكامل.

تدعم شرائح سلسلة M4 من أبل ميزات متقدمة مثل تتبع الشعاع المسرع عبر الأجهزة، وتظليل الشبكة، وميزة ترقية MetalFX بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات أخرى مقارنةً بالأجيال السابقة.

