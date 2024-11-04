تكنولوجيا: هواوي تخطط للإعلان عن سلسلة Huawei Mate 70 في حدث يعقد في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جيل جديد من هواتف Huawei Mate ينطلق قريباً بشكل رسمي للأسواق، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن هواوي تخطط لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 70 في حدث يعقد في نوفمبر.

بدأت شركة هواوي منذ فترة في العمل على تطوير سلسلة هواتف Mate 70، ولقد شعلت هذه الإصدارات عدد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن الموعد المتوقع لإنطلاق هذه الإصدارات.

ولقد أشارت بعض التوقعات السابقة إلى أن هواوي تخطط لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Mate في حدث يعقد بين شهري نوفمبر وديسمبر، بينما عادت أحدث التسريبات لتؤكد على أن هواوي ستقدم هواتف Mate 70 في نوفمبر.

ولقد ألمح “Yu Chengdong” رئيس شركة هواوي في تفاصيل نشرت اليوم على منصة Weibo إلى أن سلسلة هواتف Mate الجديدة تنطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا الشهر.

من جانب لم تكشف هواوي عن موعد محدد لإطلاق السلسلة الجديدة، إلا أن التفاصيل التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أوضحت بعض التفاصيل حول هذا الإصدار، مع موعد متوقع لإنطلاق السلسلة الجديدة في حدث يعقد في نوفمبر، على أن تتضمن السلسلة المرتقبة هواتف

Mate 70

Mate 70 Pro

Mate 70 Pro+

Mate 70 Ultimate Design

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