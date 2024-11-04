تكنولوجيا: سامسونج قد تعيد إعدادات التحكم اليدوي في الاختناق الحراري في One UI 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يهم مستخدمي هواتف Samsung Galaxy، وخصوصًا عشاق الألعاب، التسريب الأخير حول تحديث One UI 7 القادم. وفقًا للمصدر الموثوق Chuvn8888، قد يتضمن One UI 7 خيارًا مخفيًا لتعطيل الاختناق الحراري تمامًا، مما يسمح بتحكم أكبر بالأداء.

يُعد الاختناق الحراري ميزة أمان تهدف إلى تقليل سرعة المعالج تلقائيًا عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز؛ وهذا يمنع تلف المكونات ويطيل عمر الهاتف.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر هذا الإجراء سلبًا على أداء الهاتف أثناء المهام الرسومية الكثيفة مثل الألعاب. يُشير التسريب إلى أن تحديث One UI 7 قد يحتوي على خيار “تعطيل الاختناق الحراري” كجزء من خيارات المطور، والتي تتضمن إعدادات متقدمة غير موجهة للمستخدمين العاديين.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتيح فيها سامسونج مثل هذه الميزة، حيث كان في One UI 6 خيار مشابه عبر تطبيق خارجي للوصول إلى خدمة Samsung Device Health Manager.

ورغم ذلك، تراجعت الشركة لاحقًا عن هذا الحل، مما يعكس ترددها بشأن السماح للمستخدمين بتجاوز إجراءات الحماية الخاصة بالاختناق الحراري.

مع أن هذه الميزة لا تزال تحت التطوير وقد لا تصل إلى الإصدار النهائي، إلا انه على المستخدمين التمهل قبل تعطيل الاختناق الحراري كليًا، نظرًا لخطر ارتفاع الحرارة وتأثيره على استقرار وعمر الجهاز.

المصدر