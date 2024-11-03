شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل قد تسمح لمستخدمي أندرويد بمشاركة الملفات مع آيفون وماك عبر Quick Share والان مع تفاصيل الخبر

ربما تعمل جوجل على توسيع إمكانية المشاركة في نظام أندرويد لتشمل آيفون وماك باستخدام إصدار جديد من أداة المشاركة السريعة، قد تدعم أداة المشاركة السريعة القادمة عمليات نقل الملفات بين هاتف أندرويد وآيفون أو ماك، وهو أمر كان متاحًا من خلال الحلول البديلة دون دعم أصلي من جوجل أو آبل.

يدعي محلل أندرويد، الشهير مشعل الرحمن، أنه عثر على إضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات الاتصالات القريبة من جوجل، وهي عبارة عن مرفق شبكات نظير إلى نظير متاح على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد عبر أداة تسمى Quick Share (المشاركة القريبة سابقًا).

تدعم ميزة Quick Share حاليًا أجهزة ChromeOS وWindows رسميًا، ولكن غالبًا ما كان نقص الدعم لنظام آبل البيئي، وخاصة iOS وmacOS، موضوعًا للمناقشة.

أضاف: بالنسبة لنظامي التشغيل iOS وmacOS، فإن اسم الجهاز مترجم بالفعل ويعمل بشكل جيد بشكل عام لأغراض المشاركة السريعة، لذا تجنب استخدام اسم الحساب غير المترجم وتسلسل نوع الجهاز"

على الرغم من أن هذا ليس تأكيدًا رسميًا من جوجل، فإن وجود الإطار اللازم لتمكين عمليات النقل من نظير إلى نظير بين Android وiOS أو macOS يشير إلى إصدار وشيك لأداة المشاركة السريعة المحدثة.

في حين أنه ليس من الواضح كيف ستدعم Quick Share نظام التشغيل iOS أو macOS، يشير التقرير إلى أنها يمكن أن تعمل من خلال أحد التطبيقات، وفي هذه الحالة قد تقدم جوجل مشاركة سريعة من خلال متجر تطبيقات آبل.

وهذا يعني أنه يجب على جوجل اتباع إرشادات متجر التطبيقات، والتي غالبًا ما يتم انتقادها لكونها صارمة وأقل مرونة بالنسبة للمطورين.

كذلك يمكن أن تتيح ميزة Quick Share لمستخدمي آيفون مشاركة الملفات مع مستخدمي أندرويد بشكل مشابه لكيفية إرسال الملفات إلى أجهزة آبل باستخدام AirDrop.

لكن من غير المرجح أن تسمح آبل لتطبيق Quick Share بالعمل بالطريقة التي يعمل بها AirDrop وقد تضع قيودًا.

في السابق، انتقدت جوجل شركة أبل مرارًا وتكرارًا لعدم دعمها لخدمات الاتصالات الغنية (RCS) - وهو بروتوكول شائع للمراسلة الفورية بين أجهزة أندرويد.

بعد أشهر من المراوغة، اعترفت شركة آبل بطلبات جوجل المستمرة (وانتقاداتها) وقدمت دعم RCS في نظام التشغيل iOS 18.1، والذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الأسبوع.