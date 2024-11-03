تكنولوجيا: إطلاق ساعة Casiotron TRN-50ZE-1A الرقمية من Casio في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Casio إصدارًا محدودًا جديدًا من ساعتها الرقمية Casiotron TRN-50ZE-1A، تكريمًا لأول ساعة تقويم رقمية في العالم. يأتي هذا الإصدار ضمن مجموعة خاصة تحتفي بمرور 50 عامًا على إطلاق ساعة Casiotron الأصلية عام 1974، وهو متاح الآن للشراء في أوروبا.

تتميز الساعة الجديدة TRN-50ZE-1A بنظام ألوان أنيق يجمع بين الأسود والذهبي، مستوحى من التصميم الجريء للنسخة الأصلية.

صنعت Casio هيكل الساعة وسوارها من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع مزج لمسات نهائية دقيقة وأخرى عاكسة، مما يمنحها مظهرًا مصقولًا وراقيًا. تضفي التفاصيل الذهبية على الإطار والشعار ورابطة واحدة في السوار تباينًا أنيقًا، يجمع بين الفخامة والإرث العريق للعلامة.

ورغم اعتماد TRN-50ZE-1A على تاريخها من خلال التصميم، فإنها تضم أيضًا تقنية حديثة تناسب مستخدمي اليوم، إذ تأتي بميزة ضبط الوقت الذي يتم التحكم فيه عن بُعد عبر تقنية Multi-Band 6 من Casio، بالإضافة إلى اتصال Bluetooth، مما يسمح لها بمزامنة التوقيت مع الهاتف الذكي. يوفر تطبيق Casio Watches ميزات إضافية، مثل التذكيرات وأداة البحث عن الهاتف.

تدعم تقنية Tough Solar الساعة لتعمل لمدة تصل إلى 11 شهرًا بشحن كامل مع الاستخدام المنتظم، وما يصل إلى 22 شهرًا في وضع توفير الطاقة، مما يجعلها موفرة للطاقة. كما توفر إضاءة خلفية LED Super Illuminator رؤية واضحة في الإضاءة المنخفضة.

تبلغ أبعاد هيكل الساعة TRN-50ZE-1A 42.7 × 39.1 × 12.3 ملم، ويصل وزنها إلى 111 جرامًا. تتميز أيضًا بمقاومة للماء حتى 5 بار، مما يضمن متانتها للاستخدام اليومي.

كما تشمل الميزات الإضافية تقويمًا تلقائيًا، توقيتًا عالميًا لـ 39 منطقة زمنية، مؤقت عد تنازلي، ساعة إيقاف بقدرة قياس 1/100 ثانية، وخمسة منبهات يومية.

تكريمًا لتراثها، تضم ساعة TRN-50ZE-1A علبة خلفية محفورة خصيصًا بمناسبة الذكرى الخمسين، وتأتي في عبوة صديقة للبيئة تتضمن حقيبة قطنية للإكسسوارات، في تجسيدٍ لالتزام العلامة بالاستدامة.

يتوفر هذا الإصدار المحدود في جميع أنحاء أوروبا بسعر 599 يورو. كما أصدرت Casio نماذج أخرى احتفالًا بالذكرى الخمسين، منها تعاونها مع Hello Kitty عبر ساعة DW-5600KT24-1JR، بالإضافة إلى إصدارين جديدين من G-Shock Full Metal.

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