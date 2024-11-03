شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يجعل تطبيق مشاركة الصور من الاستوديو أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد ملايين الأشخاص على تطبيق WhatsApp للبقاء على اتصال بأصدقائهم وعائلاتهم وشركاتهم. يعد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو جزءًا كبيرًا من تجربة تطبيق المراسلة، وفي حين يوفر التطبيق وصولاً فوريًا إلى كاميرا هاتفك لالتقاط صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة فيديو، فإن إرسال صورة/فيديو من معرض الصور الخاص بك يتطلب عمومًا بضع خطوات.

وكشف إصدار تجريبي جديد من تطبيق WhatsApp لنظام Android أن التطبيق يفكر في جعل الأمور أسهل قليلاً.

ووفقًا للتقارير التي نشرها موقع WABetaInfo خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقدم تطبيق WhatsApp لنظام Android v2.24.23.11 (الإصدار التجريبي) اختصارًا جديدًا في شريط الدردشة/مربع النص يتيح لك فتح معرض الصور الخاص بالهاتف على الفور.

وفي شكله الحالي، يتطلب إرسال صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بالهاتف الذكي من المستخدمين النقر فوق رمز الكاميرا في حقل النص واختيار خيار المعرض.

وبدلاً من ذلك، من الممكن أيضًا الوصول إلى المعرض باستخدام أيقونة المرفق (مشبك الورق)، والتي توفر مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك المعرض والكاميرا والموقع والاتصال والمستندات والصوت والاستطلاع وImagine التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار المخصص لتطبيق المعرض يجعل الأمور أسهل قليلاً، ويشير WABetaInfo إلى أن الضغط لفترة طويلة على الرمز لا يزال يؤدي إلى تشغيل وظيفة ملاحظة الفيديو، لذلك لم يتغير الكثير في هذا الصدد.

وفي حين أن هذه الوظيفة ستكون إضافة مرحب بها للأشخاص الذين لا يستخدمون كاميرا هواتفهم كثيرًا، فإن الجانب السلبي هو أنه لا توجد طريقة لفتح كاميرا الهاتف مباشرة ما لم تنقر على أيقونة مشبك الورق وتختار خيار الكاميرا من القائمة، لذلك إذا كنت معتادًا على الوصول إلى أيقونة الكاميرا لالتقاط وإرسال مقطع فيديو أو صورة بسرعة، فلن يكون هذا التغيير خبرًا جيدًا لك.

ونظرًا للتحول الكبير الذي قد يحدثه هذا، فقد لا تطرح WhatsApp أيقونة المعرض الجديدة هذه للجمهور في وقت مبكر. من المحتمل أن يكون ظهورها في الإصدار التجريبي جزءًا من جهود التطبيق لقياس تعليقات المستخدمين، وهي ممارسة قياسية في الصناعة.