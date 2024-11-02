تكنولوجيا: جوجل تؤكد خططها لإطلاق تحديث Android 16 في موعد أقرب من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل بشكل رسمي على خططها لإطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد Android 16 في موعد أقرب من المتوقع، على أن يتم الإعلان عن التحديث للمرة الثانية في عام 2025 المقبل.

أشارت التسريبات في بداية هذا الشهر إلى خطط جوجل للإعلان عن تحديث Android 16 قريباً، ولقد أكدت عملاق البحث بشكل رسمي هذه التفاصيل.

أيضاً أوضحت جوجل أن النسخة النهائية من تحديث Android 16 ستتوفر بشكل رسمي في الربع الثاني من عام 2025 في الفترة بين شهري أبريل ويونيو.

كما أشارت جوجل إلى أن قرارها الجديد بالإعلان عن نظام تشغيل الأندوريد الجديد قريباً بهدف مزامنة توفر التحديث مع الأجهزة الجديدة بشكل أفضل، حيث إنطلقت سلسلة Pixel 9 في شهر أغسطس بنظام تشغيل Android 14، حيث لم تنتهي جوجل من معاينة تحديث Android 15 لإطلاقه في هذا الوقت.

أيضاً في حالة إطلاق جوجل تحديث Android 16 قبل نهاية شهر يونيو فإن التحديث سيتوفر لسلسلة Pixel 10 القادمة منذ اليوم الأول.

يذكر أن جوجل تخطط لإطلاق إصدار أخر من نظام تشغيل Android 16 في 2025 بين شهري أكتوبر وديسمبر، على أن يأتي هذا الإصدار بتحديث للمميزات وإصلاح للأخطاء.

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