شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: أيفون 17 سيستخدم شريحة Wi-Fi وبلوتوث جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن خطة أبل لاستخدام شريحة Wi-Fi وBluetooth داخلية في خط iPhone 17 في العام المقبل، وستتعامل شريحة أبل الجديدة مع Wi-Fi وBluetooth وربما G5.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، كتب Ming-Chi Kuo في منشور على X: توفر Broadcom حاليًا أكثر من 300 مليون شريحة Wi-Fi + BT سنويًا لشركة أبل، ومع ذلك، ستقلل أبل بسرعة من اعتمادها على Broadcom.

مع المنتجات الجديدة في النصف الثاني من عام 2025، تخطط أبل لاستخدام شرائح Wi-Fi الخاصة بها، والتي سيتم تصنيعها بواسطة عملية N7 من TSMC ودعم أحدث مواصفات Wi-Fi 7.

تتوقع أبل نقل جميع المنتجات تقريبًا إلى شرائح Wi-Fi داخلية في غضون ثلاث سنوات تقريبًا.

ستعمل هذه الخطوة على تقليل التكاليف وتعزيز مزايا تكامل نظام أبل البيئي.

وقد أفاد كو سابقًا أن شركة آبل تستعد لإطلاق شريحة 5G جديدة في هاتفي iPhone 17 Air وiPhone SE 4 العام المقبل.

يدعم منشور كو الجديد فكرة تصميم الشريحة الكل في واحد، ومن الغريب أنه يسلط الضوء على iPhone 17 ويقول حتى "منتجات جديدة" في النصف الثاني من عام 2025، مشيرًا إلى منتجات متعددة.

بعد سنوات من العمل في البحث والتطوير والشائعات، يبدو أن مشاريع 5G وWi-Fi وBluetooth الداخلية من Apple جاهزة أخيرًا لرؤية ضوء النهار.