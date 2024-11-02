أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في 5 بلدات شمال إسرائيل، تحذيرًا من تسلّل طائرة مسيّرة"، مطالبةً المستوطنين بـ"التزام الملاجئ، بعد الاشتباه في تسلّل طائرات مسيرّة". وذكرت أنّ "صفّارات الإنذار تدوي باستمرار في نهاريا وعكا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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