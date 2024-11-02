شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول بطاركة الكنيسة مساهمة فى إنشاء مدارس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

دائما ما تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعليم النشئ التعاليم الإيمانية الصحيحة والاهتمام بجانب التعليم والصحة، بالإضافة إلى الجانب الدينى والعظات المختلفة، ومن أبرز المؤسسات التعليمية فى الكنيسة مدارس الأحد، حيث تعتبر حلقات درس تعقد كل أحد فى الكنائس المصرية المختلفة، وتهدف لترسيخ مبادئ التربوية القبطية فى نفوس الأطفال وتخلق جيلًا محبًا للسلوك المسيحى، وتقسم فصول التربية الكنسية بالمراحل الدراسية للأطفال حتى الفتيان بالمرحلة الثانوية.

ويطلق كلمة خدام على من يقوموا بتعليم الأطفال داخل مدارس الأحد ويقوم بالتدريس للمخدومين، للإناث يطلق بالقبطية تاسونى أى المسئولة عن المخدومين، ونيكون لكل مرحلة عمرية مسؤول أكبر ويطلق على أمين الخدمة.

القمص يوسف الحومى

ومن جانبه، قال القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مدارس الأحد المعروفة باسم التربية الكنسية بدأت فى عهد البابا كيرلس الخامس الذى جلس على الكرسى سنة 1974 وكان فيها الأرشيدياكون حبيب جرجس وكان الهدف التركيز على تعليم الصغار دروس الإنجيل والمحتوى الموجود فى الإنجيل وبدأت محدودة فى البداية ثم بدأت تنتشر فى الكنائس للسن الأصغر وبدأ وضع مناهج لهم ومازالت موجودة وبكثرة اليوم.

وذكر أنه يتم شرح دروس الإنجيل بطريقة مبسطة فكلمة مدارس الأحد مأخوذة من اسم أجنبى فى كنائس إنجلترا، واحتفظت بنفس الأحد على أساس أن يوم الأحد هو يوم الرب ولأن المدارس إجازة يوم الجمعة فقررت الكنيسة إضافة يوم الجمعة إليها الأن لتصبح الجمعة والأحد.