شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى يشيد بعمق العلاقات بين بلاده وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنڨريحة، الجمعة، نائب وزير الدفاع الروسي الفريق ألكسندر فومين.

ويزور الفريق ألكسندر فومين الجزائر لحضور الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الدفاع الجزائرية وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش ووزارة الدفاع الوطني، أعضاء الوفد الروسي، ألقى شنقريحة كلمة أعرب فيها عن امتنانه لروسيا على تلبية الدعوة لحضور مراسم الاستعراض العسكري.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري: "أود بهذه المناسبة التعبير لكم عن عميق امتناننا وتقديرنا على تلبية دعوتنا لحضور مراسم الاستعراض العسكري المنظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 الخالدة، وهو دليل قاطع على الأهمية التي تولونها لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ويعكس تقديركم الصادق للجزائر".

وأشاد الفريق أول شنقريحة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تجسدت من خلال مواقف روسيا مع الجزائر في الكثير من المراحل التاريخية، مستذكرا مواقف روسيا تجاه الجزائر سواء إبان الكفاح من أجل التحرر أو أثناء مراحل البناء والتشييد في جزائر ما بعد الاستقلال، أو خلال الكفاح ضد الإرهاب الهمجي، وكذا فيما تعلق ببناء المقدرات الدفاعية والردعية.

من جهته عبر الفريق ألكسندر فومين عن سعادته لزيارة الجزائر وحضور الاستعراض العسكري، مشيدا بالمستوى الراقي الذي طبعه سواء على مستوى التنظيم أو على صعيد جودة تنفيذ وانسجام التشكيلات البرية والجوية والبحرية المشاركة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية، كما وقع نائب وزير الدفاع الروسي على السجل الذهبي لأركان الجيش الجزائري.