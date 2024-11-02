إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان

لفتت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى "دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدّة في الجليل". وكان قد أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل"، تزامنًا مع إشارة الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة إلى "إطلاق صفّارات الإنذار في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدّة في الجليل".

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