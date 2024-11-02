"حزب الله": قصفنا مستعمرات شاعل ودلتون ويسود هامعلاه وبار يوحاي بصليات صاروخية

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التّحذير الّذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشّمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة صباح اليوم السّبت، مستعمرة شاعل بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا صباح اليوم، مستعمرة دلتون بصلية صاروخيّة".

ولفت الإعلام الحربي في بيان ثالث، إلى أنّ "المجاهدين قصفوا كذلك صباحًا‏، مستعمرة يسود هامعلاه بصلية صاروخيّة".

كما ذكر في بيان رابع، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا صباح اليوم أيضًا‏، مستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخيّة".