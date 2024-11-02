هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان

كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "الجيش الإسرائيلي يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العمليّة البرّيّة في جنوب لبنان، بعد شهر من بدئها"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة البرّيّة حقّقت إنجازات مهمّة، من بينها كشف بنى تحتيّة لحزب الله".

من جهة ثانية، أفادت بـ"تسريح آلاف من أفراد الجيش والاحتياط نهاية الأسبوع".

يُذكر أنّ في 1 تشرين الأوّل 2024، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "بناءً على قرار المستوى السّياسي، بدأ الجيش قبل ساعات عمليّةً برّيّةً محدّدة الهدف والدّقة في منطقة جنوب لبنان، ضدّ أهداف وبنى تحتيّة لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، الّتي ينطلق منها تهديد فوري وحقيقي للبلدات الإسرائيليّة في الحدود الشّماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش يعمل وفق خطّة مرتّبة تمّ إعدادها في هيئة الأركان العامّة وفي القيادة الشّماليّة، والّتي تدرّبت القوّات لها على مدار الأشهر الأخيرة".