وزير خارجية مصر: تداعيات هجمات الحوثيين البحرية كبّدت اقتصادنا خسائر بنحو 6 مليار دولار

أكّد وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، خلال لقائه السكرتير العام للمنظّمة البحريّة الدّوليّة أرسينيو دومينغيز، "اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظّمة، الّتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالّشحن والنّقل البحري". واستعرض "تداعيات هجمات الحوثيّين على السّفن التّجاريّة المارّة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السّلبي على المصالح المصريّة"، مشيرًا إلى أنّ "تلك التّداعيات كبّدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس، تقدّر بنحو 6 مليار دولار".

وفيما يتعلّق بمسار التّعاون بين مصر والمنظّمة البحريّة الدّوليّة، شدّد على "حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التّعاون المشترك مع المنظّمة، لما يمثّله الشّحن والنّقل البحري من أهميّة متقدّمة بالنّسبة لمصر، لاسيّما فى ضوء أهميّة قناة السويس كأحد أبرز الممرّات المائيّة العالميّة، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدّة على البحرَين الأحمر والمتوسّط".

وأعلن عبد العاطي أنّ "مصر ستستمرّ في لعب دور ريادي داخل المنظّمة، انطلاقًا من عضويّتها في مجلسها التّنفيذي، واهتمامها البالغ بمجال النّقل البحري".