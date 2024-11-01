شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تفكرش كتير.. ميزة جديد من خرائط جوجل هتعرفك المناطق الترفيهية والأثرية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة جوجل على جلب مساعد Gemini AI الخاص بها من أجل تزويد برامجها، معلنة عن العديد من الميزات الجديدة لخرائط جوجل.

وأكدت جوجل، أنه بات متاحًا الآن للمستخدمين الذين يبحثون عن أفكار حول الأماكن التي يمكنهم زيارتها في الخرائط مثل المناطق الأثرية والترفيهية طرح أسئلة محادثة حول نوع الموقع الذي يريدونه وتلقي الإجابات من Gemini، كما يمكن للخرائط أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات أعمق حول منطقة معينة ، وعندما تبحث عن موقع على الخرائط، يمكن لـ Gemini أيضًا تقديم ملخص للمراجعات.

وسيتم طرح هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الخرائط على نظامي التشغيل Android وiOS بدءًا من هذا الأسبوع.

وتتزايد ميزة خرائط العرض الشاملة التي تم تقديمها العام الماضي، و يمكن لـ جوجل الآن من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي إظهار الشكل الذي ستبدو عليه المواقع في التاريخ والوقت الذي سيتواجد فيه الشخص.

وستكون ميزة Immersive View متاحة في 150 مدينة حول العالم، ويتم أيضًا إضافة فئات أماكن جديدة، مثل الحرم الجامعي.

كما يتم تحديث اتجاهات القيادة أيضًا وسيسمح زر إضافة اتجاهات القيادة للمستخدمين باستكشاف المعالم البارزة على طول طريقهم.

تم أيضًا تحسين التنقل لإظهار تفاصيل أكثر دقة حول المناطق التي يحتمل أن تكون معقدة في المسار، مثل الاتجاهات الأكثر وضوحًا حول المسار الذي يجب أن تكون فيه أو وقت الدمج ، وستكون تجربة القيادة المحسنة متاحة على كل من نظامي التشغيل Android وiOS، وسيبدأ طرحها الشهر المقبل في أكثر من 30 منطقة مترو.