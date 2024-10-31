شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توتر العلاقات بين الصين وأمريكا السبب فى ارتفاع أسعار هواتف ايفون.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة آبل، نجاحًا في إنتاج وتصدير موديلات iPhone الحالية المصنوعة في الهند، في ظل التوترات التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين، التي وصلت لتكون حرب تجارية بين الطرفين، لذا لجأت آبل الى الهند للتوسع في إنتاج أجهزتها الأكثر أهمية .

آثار الحرب التجارية ببين الصين والولايات المتحدة تتسبب في ارتفاع أسعار هواتف الايفون؟



جاء ذلك بعدما هدد "ترامب"، في عام 2018، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو 25% على الهواتف المحمولة المصنعة في الصين والتي تشمل iPhone ، الأمر الذى أدى إلى انحصار آبل في الصين وتوسعها نحو الهند.

ما هي التعريفة بالضبط؟

والتعريفة الجمركية هي ضريبة استيراد، والرسوم الجمركية المفروضة على أي منتجات مستوردة من الصين لا يدفعها الصينيون، وهذا يعنى إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات من الصين، على سبيل المثال، فإن الشركات الأمريكية والمستهلكين هم الذين سيدفعون، وهذا لا يعني أن الاقتصاد الصيني لم يتأثر حيث أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على المنتج الذي تم فرض التعريفة الجمركية عليه بسبب ارتفاع الأسعار.



ومع ذلك، نظرًا لأن iPhone شركة أمريكية، فإن التأثير السلبي الوحيد على الصين الذي قد تحدثه تعريفة iPhone هو فقدان الوظائف إذا قررت شركة آبل تقليل إنتاج الجهاز في البلاد.



ستضطر شركة ابل إلى دفع الرسوم الجمركية وسيكون الأمر متروكًا لتيم كوك ليقرر ما إذا كان سيأكل ضريبة الاستيراد أو يمررها إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار iPhone، خاصة أنه خلال ذروة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كانت بعض ملحقات Apple مثل المحولات وأجهزة الشحن والكابلات والأسلاك تخضع لضريبة استيراد بنسبة 10%، في الوقت نفسه لم يعرف المستهلكون أبدًا لأن شركة ابل، فهي لم تنقل أبدًا الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين.

لماذا وقع اختيار آبل على الهند كسوق للتصنيع بديلاً عن الصين؟



وتسعى شركة آبل، هذه الفترة لإيجاد أماكن بديلة لتصنيع iPhone خارج الصين، والهند هي إحدى هذه الدول نظرًا لوجود مصانع يمكنها تجميع iPhone في البلاد، وسلسلة التوريد في متناول اليد، وقد قامت شركة آبل بطرح نماذج iPhone في الهند منذ عام 2017، بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على الحصول على عمالة رخيصة ووفيرة تجعل الهند أيضًا بديل محتمل للصين.

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024، ارتفعت صادرات iPhone من الهند بنسبة 33% لتصل إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار على أساس سنوي. المصادر التي زودت بلومبرج بهذه المعلومات أرادت عدم الكشف عن هويتها لأن البيانات خاصة. وبهذه الوتيرة، وستتجاوز قيمة وحدات iPhone المصدرة من الهند 10 مليارات دولار تم شحنها خلال السنة المالية 2024، ويعد أول هاتف iPhone تم تصنيعه في الهند كان iPhone SE "ذو الميزانية المحدودة" في عام 2017.

وأصبحت الهواتف الذكية أكبر صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، حيث تم تسليم هواتف ذكية بقيمة 2.88 مليار دولار إلى الولايات المتحدة من الهند خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، قبل خمس سنوات، قبل أن تزيد شركة أبل إنتاجها من أجهزة آيفون في الهند، بلغ إجمالي صادرات الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة أقل بكثير من 5.2 مليون دولار.