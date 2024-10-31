تكنولوجيا: Honor تكشف عن إصدارها الخاص Magic 7 RSR Porsche Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن سلسلة هواتف Magic 7، كما كشفت الشركة عن إصدارها الخاص Magic 7 RSR Porsche Design الذي ينطلق بتصميم فاخر وتقنية متقدمة.

ينطلق Magic 7 RSR Porsche Design بشكل رسمي في شهر ديسمبر المقبل، ويأتي الهاتف بعد إصدار الشركة السابق Magic 6 RSR Porsche Design.

أيضاً يتميز Magic 7 RSR Porsche Design بتصميم مستوحى من علامة بورش التجارية، ويعبر تصميم الهاتف عن الرؤية الكلاسيكية الفاخرة مع التصميم الأنيق، كما تأتي وحدة الكاميرة بإعدادات متماثلة في الكاميرة، مع إطار سداسي يحيط بوحدة الكاميرة.

كما تم ضبط ألوان Magic 7 RSR Porsche Design عبر خبراء شتوتغارت، على أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات بين البنفسجي “Provence” والرمادي “Onyx”.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق للأسواق في شهر ديسمبر بنفس المواصفات التي قدمت في هاتف Magic 7 Pro، والذي تميز بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وتصميم منحني من الإتجاهات الأربعة، ومعدل تحديث متغير من 1-120Hz، كما تدعم شاشة هذا الإصدار سطوع بنسبة 5000 nits.

أيضاً يدعم الهاتف معايير “TÜV Rheinland” لمقاومة تأثير الإضاءة الزرقاء، ويضم معالج Snapdragon 8 Elite، كما ينطلق بواجهة MagicOS 9.0 ونظام تشغيل Android 15.

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