تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Honor Magic7 Pro بكاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل مع هاتف Magic7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor خلال الحدث الذي انطلق اليوم سلسلة هواتف Magic7 الجديدة التي تتضمن هاتف Honor Magic7 Pro المميز بكاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل مع هاتف Magic7.

تدعم Honor هواتف Magic7 Pro وMagic7 الجديدة برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، مع آداء أفضل في وحدة المعالجة العصبية NPU لتعزيز مهام الذكاء الإصطناعي، وآداء المساعد الرقمي، مع تحسينات في معالجة الصور في الكاميرة.

وتعد الترقية الأكبر في كاميرة Honor Magic7 Pro الذي يضم كاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4 إنش، وعدسات ببعد بؤري 60مم، وقدرة على التكبير البصري حتى 2.5مرة والتكبير الرقمي حتى 100 مرة.

بينما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3، كما يتميز بفتحة عدسات متغيرة من f/1.4-f/2.0، مع دعم التثبيت البصري، أيضاً تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 وتدعم لقطات macro.

كما يضم Magic7 Pro كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات (f/2.0)، وتأتي فتحة الكاميرة المزدوجة بماسح 3D للوجه للتسجيل في الهاتف، وتدعم الكاميرة تقنية التعرف على الوجه في الظلام.

ويضم إصدار Pro شاشة LTPO OLED بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث متغير من 1-120Hz، بدقة عرض 1280 في 2800 بيكسل، وعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة تقنية (Dolby Vision)، وسطوع 1600 nits، أو نسبة سطوع 5000 nits مع محتوى HDR، أيضاً تتميز الشاشة بتعتيم PWM بمعدل (4320Hz)، وتتميز الشاشة بإنحناء micro في الإتجاهات الأربعة.

كما يتميز Honor Magic7 Pro بقدرة بطارية 5850 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

من جانب أخر يأتي هاتف Honor Magic7 بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، وبمعدل تحديث متغير (1-120Hz)، كما تتميز الشاشة في هذا الإصدار بتصميم مسطح، وتدعم دقة عرض 1264 في 2800 بيكسل، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي Magic7 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات ثابتة بفتحة f/1.9، ومستشعر tele بدقة 50 ميجا بيكسل يدعم التثبيت البصري، والتكبير البصري حتى 3 مرات، والرقمي حتى 50 مرة، كما تتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويضم Magic7 الجيل الثالث من تقنية البطارية “Honor Qinghai Lake” والتي تتميز بسعة 5650 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

وتتميز الإصدارات الجديدة بمقاومة أعلى حيث تقدم Honor هاتفي Magic7 وMagic7 Pro بميزة دعم معايير IP68 في مقاومة الغبار والماء ومعايير IP69 في مقاومة الماء الساخن.

ومن المقرر أن يتوفر Honor Magic7 بسعر يبدأ من 630 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق Honor Magic7 Pro بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 800 دولار.

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