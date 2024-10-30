تكنولوجيا: Microsoft Teams تطلق تجربة جديدة للدردشة والقنوات على جميع المنصات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في لحظة من الصراحة النادرة، اعترفت مايكروسوفت بأن تجربة استخدام Teams تفتقر إلى الجودة مقارنة بمنافسيها، وقررت إزالة بعض الميزات القديمة التي لم تعد تقدم فائدة فعلية للمستخدمين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تنظيم التطبيق وإزالة الميزات غير الضرورية، مما يجعل Teams أكثر ملاءمة ليصبح منافسًا قويًا في عالم تطبيقات الاتصال.

تمثل الخطوة التالية في هذه الرحلة تحسين الميزات المتاحة حاليًا وجعلها سهلة الاستخدام قدر الإمكان. في منشور حديث على مدونتها، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تجربة دردشة جديدة على جميع الأنظمة الأساسية التي يدعمها Teams حاليًا، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة، سواء كانت تعمل بنظام iOS أو Android.

ستأتي تجربة الدردشة الجديدة مع إعدادات خاصة للهواتف المحمولة، مثل خيار اختيار طريقة عرض الرسائل، سواءً بتصنيفها وفق الأقسام أو وفق الأحدث. وبفضل التصميم المخصص لمختلف أحجام الشاشات، سيكون من الأسهل على مستخدمي الهواتف المحمولة قراءة الرسائل والرد عليها أثناء التنقل.

كما قررت مايكروسوفت دمج الدردشات و Teams والقنوات في مكان واحد داخل قسم الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من متابعة وتنظيم أولويات محادثاتهم دون الحاجة إلى التنقل بين الأقسام.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون تخطيطًا معينًا، يمكنهم إبقاء الدردشات والقنوات منفصلة أثناء عملية الإعداد عند تشغيل Teams لأول مرة بعد التحديث، أو القيام بذلك لاحقًا في أي وقت.

أضافت Teams أيضًا ميزة عوامل تصفية جديدة، مثل “غير مقروءة”، “دردشة”، “قنوات”، “اجتماعات”، و”مكتم الصوت”، بحيث يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على نوع المحادثة الذي يبحثون عنه.

كما تتضمن التجربة الجديدة قسم “المفضلة” الذي يتوفر افتراضيًا للجميع، حيث يتم تجميع جميع الدردشات والقنوات المثبتة سابقًا.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا ميزة الأقسام المخصصة، والتي تمكن المستخدمين من تجميع المحادثات حسب الموضوع، سواء كانت دردشات، قنوات، اجتماعات، أو روبوتات Teams. يمكن إضافة ما يصل إلى 50 قسمًا و50 عنصرًا في كل قسم.

علاوةً على ذلك، أعلنت الشركة أن هذه التجربة الجديدة للدردشة والقنوات ستتوفر للمعاينة العامة في نوفمبر على أجهزة سطح المكتب وأجهزة الهواتف المحمولة، لذا يُنتظر التحديث الرسمي الشهر المقبل.

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