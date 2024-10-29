تكنولوجيا: ساعة Google Pixel Watch 5 مزودة بشريحة Tensor مخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تحصل ساعة Google Pixel Watch 5 على شريحة Tensor مخصصة، مما يشير إلى أن جوجل قد تتخلى عن شركة كوالكوم كمورد.

يبدو هذا التوجه منطقيًا، إذ تعتمد جوجل بالفعل على شرائح Tensor في هواتفها الذكية Pixel، لكن اللافت أن التبديل لن يتم حتى عام 2026، مما يعني أن ساعة Pixel Watch 4 ستستمر في استخدام معالج كوالكوم حتى ذلك الحين.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى وثيقة لخارطة الطريق صدرت في أوائل عام 2023، مما يعني أن بعض التفاصيل قد تكون تغيرت منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لذلك يُفضل أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار.

ستعتمد وحدة المعالجة المركزية لشريحة Tensor، وفقًا للتسريبات، على نواة Cortex-A78 ونواة Cortex-A55، مع استكشاف جوجل لإمكانية استخدام معمارية RISC-V كبديل محتمل لـ Arm.

ورغم أن نوى المعالج هذه قديمة نسبيًا (أطلقت Cortex-A55 عام 2017)، إلا أن هناك اتجاهاً نحو استخدام النوى الأقدم في الأجهزة القابلة للارتداء.

تستخدم كل من سامسونج وكوالكوم نوى أقدم في معالجات الساعات الذكية؛ حيث يعتمد Snapdragon W5 Gen 1 على نوى Cortex-A53 (التي أطلقت عام 2012)، بينما يستخدم Exynos W1000 نواة Cortex-A78 وأربع نوى Cortex-A55، مما يجعله قريبًا في التصميم من معالج Tensor المتوقع من جوجل.

ويشير ذلك إلى احتمال أن تكون شريحة Tensor القابلة للارتداء مجرد نسخة معدلة من شريحة سامسونج، تمامًا كما هو الحال في جميع شرائح Tensor للهواتف الذكية.

أما التقنية التي ستُعتمد في تصنيع شريحة Tensor الجديدة فهي غير معروفة بعد، لكن قد تكون بدقة 3 نانومتر. ويبقى المودم المستخدم في هذه الشريحة مجهولًا أيضًا، إلا أنه من المتوقع أن يكون مودم Exynos إذا كان التصميم من تطوير سامسونج، وهو الخيار المعتمد أيضًا لهواتف جوجل الذكية.

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