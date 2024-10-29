تكنولوجيا: إطلاق جهاز العرض BenQ W2720i 4K UHD بسطوع 2500 لومن وتقنية HDR-PRO وعمر 4LED يصل إلى 30,000 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة BenQ عن أحدث أجهزة العرض لديها، الطراز W2720i، والذي يجمع بين الأداء، وسهولة الاستخدام، والمتانة، ليصبح خيارًا جذابًا لمحبي المسارح المنزلية والمشاهدين العاديين.

يقدم جهاز العرض هذا دقة فائقة بوضوح 4K UHD (3840 × 2160 بكسل)، مما يعزز تجربة المشاهدة بفضل التفاصيل الواضحة والدقيقة.

ويدعم W2720i ألوانًا نابضة بالحياة ودقيقة، حيث يغطي 90% من طيف DCI-P3 و98% من طيف Rec. 709، مما يجعله مثاليًا للأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو.

وبفضل تقنية HDR-PRO، يظهر الجهاز مستويات اللون الأسود بعمق والإضاءة الساطعة، وهو يدعم صيغ HDR10 وHDR10+ وHLG، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من المحتوى.

يوفر جهاز العرض سطوعًا قويًا يصل إلى 2500 لومن ANSI، مما يضمن وضوح الصور حتى في الأماكن المضاءة بشكل جيد، ليصبح مناسبًا لمختلف ظروف الإضاءة.

قامت BenQ بمعايرة الجهاز في المصنع، وأضافت وضع صانع الأفلام لضبط الألوان بدقة. ويعتمد وضع AI Cinema على الإضاءة المحيطة لضبط إعدادات الصورة تلقائيًا، ما يتيح جودة صورة متفوقة في جميع ظروف الإضاءة.

يتميز W2720i بمصدر إضاءة 4LED، والذي يوفر كفاءة عالية وعمرًا طويلًا يصل إلى 30000 ساعة في الوضع الاقتصادي، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويضمن أداءً طويل الأمد.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل جهاز العرض بهدوء بفضل مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 26 ديسيبل، ليمنح تجربة مشاهدة ممتعة دون تشتيت.

يدعم جهاز العرض مرونة في التثبيت بفضل إزاحة العدسة وتصحيح الانحراف، مما يسهل ضبطه في إعدادات غرف مختلفة. ويتميز بتصميم مدمج وخفيف الوزن، ما يسهل عملية الإعداد والنقل.

يتضمن W2720i ثلاثة منافذ HDMI 2.1 مع HDCP 2.3 لدعم محتوى النطاق الترددي العالي، بما يصل إلى دقة 4K عند 120 هرتز و8K،

كما انه يحتوي على منافذ إضافية مثل eARC وS/PDIF لتوصيل الأنظمة الصوتية عالية الجودة. الجهاز متوافق مع صوت 7.1 قناة ويدعم تقنية Dolby Atmos لتوفير تجربة صوتية غامرة.

سيتوفر جهاز العرض BenQ W2720i قريبًا بسعر يبلغ 1999 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 2592 دولارًا أمريكيًا).

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