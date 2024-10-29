شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| "فورت نايت" على رادار الانتخابات الأمريكية.. هاريس تغازل "الجيمرز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تطور جديد للترويج بالانتخابات الأمريكية، دخلت المرشحة الديموقراطية، كامالا هاريس، عالم "الجيمرز" عبر لعبة "فورتنايت".

وأطلقت حملة "هاريس" خريطة على لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، والتي تحمل اسم "مدينة الحرية، الولايات المتحدة الأمريكية"، مرفقة بشعارات مثل "الكفاح من أجل الحرية"، في محاولة لاستقطاب أصوات الشباب.

وجرى تصميم اللعبة، حول ركائز حملة نائبة الرئيس هاريس، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والإسكان بأسعار معقولة.



الترويج السياسي عبر "فورت نايت"



وتنضم الخريطة إلى عمليات الترويج السياسي على اللعبة عبر Fortnite Creative، والتي تتضمن لافتات سياسية داخل اللعبة ونماذج مخصصة وإشارات صوتية ذات طابع خاص.

في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعلنت حملة "هاريس-والز" عن الخريطة الجديدة من خلال مقطع فيديو تم ضبطه على أغنية "Neva Play" لمغنية الراب ميجان ذي ستاليون.

وأظهر استطلاع رأي أجراه معهد "هارفارد" للسياسة بين الشباب أن الفجوة بين الجنسين بين مؤيدي هاريس وترامب من الشباب تضاعفت بأكثر من الضعف منذ الربيع.

وكان ترامب متقدمًا بفارق 8 نقاط مئوية في الربيع عندما كان الرئيس بايدن مرشحًا ديمقراطيًا؛ والآن، تتقدم هاريس بين الناخبين الشباب بفارق 20 نقطة.