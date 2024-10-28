تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث watchOS 11.1 لمستخدمي ساعات Apple Watch اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل خلال الحدث اليوم تحديث watchOS 11.1 بشكل رسمي لمستخدمي ساعات Apple Watch الذكية والذي يأتي بتركيز خاص على إستقرار النظام وإصلاح الأخطاء.

لا يأتي تحديث watchOS 11.1 لساعات ابل الذكية بمميزات جديدة، حيث تستهدف ابل في هذا التحديث الإستقرار العام للنظام بشكل رئيسي.

وينطلق هذا التحديث برقم 22R585، ويأتي watchOS 11.1 دون دعم خاص بمنصة Apple Intelligence إلا أن تحديث iOS 18.1 في هواتف الأيفون سيأتي بميزة دعم تلخيص الإشعارات وهي ميزة رائعة لعرض الإشعارات على الشاشة الصغيرة لساعة ابل الذكية.

ولتحديث ساعة ابل الذكية بالإصدار الجديد watchOS 11.1 سيكون عليك التوجه للإعدادات، ومن ثم إختيار عام، ومنها إختيار تبويب تحديث البرمجيات.

يذكر أن تثبيت التحديث الجديد على ساعة ابل الذكية يتطلب شحن الساعة لنسبة 50% أو أكثر، كما يشترط التحديث إتصال الساعة بمحول الشحن.

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