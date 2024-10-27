شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصفح الإنترنت مدمر مثل إدمان المخدرات.. 5 علامات تشير إلى إدمان هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يكون إدمان الهواتف الذكية مألوفًا مثل بعض أنواع الإدمان الأخرى، لكن الخبراء يحذرون الآن من أنه قد يكون مدمرًا بنفس القدر وأكثر انتشارًا، وعلى المستوى النفسي، يقول العلماء إن الإدمان على التمرير المزعج لا يختلف عن الاعتماد على الهيروين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف الخبراء عن الأعراض الرئيسية التي تُظهر أنك قد تصبح مدمنًا على هاتفك، وذلك من تدهور الصحة العقلية إلى أعراض الانسحاب بما في ذلك ارتعاش اليدين وتشنجات المعدة، وإليك العلامات الخمس التي توضح أنك مدمنًا بالفعل.

1- المدة التي تقضيها على هاتفك

يقول الخبراء أنه لا يوجد عدد من الساعات في اليوم يمكن اعتبار العادة التي تتجاوزها إدمانًا، ومع ذلك، لا يعني هذا أن وقت الشاشة اليومي ليس عاملًا مهمًا، حيث إنه تمامًا كما يحتاج مدمن الكوكايين أو القنب إلى جرعة أكبر من أي وقت مضى ليشعر بنفس النشوة، يحدث نفس الشيء مع إدمان الهواتف الذكية.

قال البروفيسور مارك جريفثس، الخبير الرائد في إدمان الإنترنت من جامعة نوتنجهام ترينت، "ما تتوقعه هو زيادة تدريجية في الوقت الذي تقضيه في الانخراط في النشاط".

على سبيل المثال، قد تبدأ بقضاء نصف ساعة فقط في التمرير عبر Instagram في وقت الغداء ولكنك سرعان ما تجد أن التطبيق يستغرق ساعات من يومك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة مقدار الوقت الذي تقضيه على جهازك يزيد من خطر تحول السلوك من الاستخدام الإشكالي إلى إدمان كامل.

ووجدت دراسة أجريت عام 2023 "ارتباطًا مهمًا" بين إدمان الهواتف الذكية وقضاء أكثر من أربع ساعات يوميًا على الأجهزة.

2 - كيف يؤثر استخدام الهاتف على حياتك

تعد أكبر علامة على أنك مدمن حقًا على هاتفك الذكي هي كيف يؤثر الوقت الذي تقضيه على الإنترنت على بقية حياتك.

يقول البروفيسور جريفثس: "لا يتعلق الأمر بعدد الساعات، بل يتعلق بعدد الساعات التي تؤثر سلبًا على أشياء أخرى يجب عليك القيام بها".

يقول البروفيسور جريفثس: "يمكنك قضاء ثماني ساعات يوميًا على هاتفك الذكي ولكن ليس لديك أطفال ولا شريك ولا وظيفة، لذا فإن استخدامك للهاتف الذكي ليس بالضرورة سلبيًا".

وفي الطرف الآخر، قد يقضي شخص ما بضع ساعات فقط على هاتفه ولكن لديه علاقة أكثر سلبية إذا منعه ذلك من القيام بشيء مهم.

يقسم علماء النفس هذا إلى عاملين مختلفين: الأهمية والصراع، وتعني الأهمية أن هاتفك الذكي، أو ما تفعله على هاتفك، يصبح أهم شيء في حياتك، ومن ناحية أخرى، يعني الصراع أن ما تفعله على هاتفك يبدأ في تعطيل مجالات أخرى من حياتك.

يقول البروفيسور جريفثس: "الوقت الذي تقضيه على الهاتف الذكي هو كل شيء جذاب لدرجة أنه يعرض علاقاتك الشخصية أو تعليمك أو وظيفتك للخطر".

3- لماذا تستخدم هاتفك؟

بالإضافة إلى ذلك، هناك علامة رئيسية أخرى للإدمان وهي سبب استخدام الناس لهواتفهم في المقام الأول، حيث إن جزء مما يفصل المدمنين عن المستخدمين الطبيعيين، هو أن المدمنين يستخدمون عاداتهم كوسيلة لتغيير مزاجهم.

قد يكون هذا واضحًا بالنسبة للمخدرات أو الكحول التي تغير المزاج بطبيعتها، لكن هذا ينطبق أيضًا على استخدام الهواتف الذكية.

تعد واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا التي تم إطلاقها ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي هي أن تطبيقاتها صُممت لاستغلال حالات الإثارة، فبدلاً من تحفيز أدمغتنا بشكل مباشر من خلال المخدرات، يقترح بعض الباحثين أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعلنا مدمنين بشكل غير مباشر من خلال مادة الدوبامين الكيميائية في الدماغ.

وتعد الدوبامين هى"مادة المتعة" في الدماغ وهو جزء مهم من كيفية بناء ارتباطات إيجابية مع السلوك المجزي.

وفقًا لبحث أجرته عالمة النفس بجامعة ستانفورد البروفيسور آنا ليمبكي، فإن دورة المخاطرة والمكافأة المستمرة لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تطلق كميات كبيرة من الدوبامين في فترة زمنية قصيرة، ويؤدي هذا الاندفاع إلى "ارتفاع" يمكن أن يكون إما مريحًا أو مثيرًا، مما يؤدي إلى سلوكيات إدمانية.

هذا يعني أنه إذا وجدت نفسك تمد يدك إلى هاتفك للتعامل مع التوتر، فقد يكون ذلك علامة على الإدمان.

4 - كيف يؤثر على عقلك؟

أظهرت الأبحاث أن إدمان الهواتف الذكية له أيضًا تأثير كبير على الصحة العقلية للناس، حيث بحثت دراسة أجراها علماء في كينجز كوليدج لندن ونشرت هذا العام في العلاقة بين الاستخدام الإشكالي للهواتف الذكية والصحة العقلية لدى المراهقين.

وجد الباحثون أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا والذين أبلغوا عن استخدامهم الإشكالي للهواتف الذكية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق بمرتين وأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات تقريبًا.

ومع ذلك، ليس من الواضح بالضرورة ما إذا كان هذا يُظهر أن إدمان الهواتف الذكية يسبب مرضًا عقليًا أو أن ضعف الصحة العقلية هو عامل خطر للإدمان.

ومع ذلك، يشير الخبراء أيضًا إلى أن إدمان الهواتف الذكية يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية بطريقة مباشرة للغاية، تمامًا مثل أي إدمان آخر، لكن عندما يستغني مدمنو الهواتف الذكية عن هواتفهم، فإنهم سيعانون من أعراض الانسحاب وهذا جزء أساسي من الفرق بين إدمان الهاتف الذكي والإدمان.

5 - كيف يؤثر على جسمك؟

تحمل حالة حقيقية من إدمان الهواتف الذكية العديد من أوجه التشابه مع إدمان المخدرات أو الكحول، وهذا يمتد حتى إلى التأثيرات التي يخلفها على جسمك.

في حين أن استخدام الهاتف الذكي ليس ضارًا على الإطلاق مثل تناول عقار خطير مثل الهيروين، إلا أن الإدمان لا يزال بإمكانه إثارة أعراض الانسحاب الجسدية.

على المستوى الفسيولوجي، ستعاني من أشياء مثل الغثيان، وتعرق اليدين، وتشنجات المعدة وهى أشياء تجدها في الإدمانات التقليدية.

وبينما قد يبدو هذا غريبًا، فهناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة على أن ما يسمى "الإدمان السلوكي" مثل المقامرة يمكن أن يؤدي إلى هذه التأثيرات الجسدية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مدمنًا على هاتفك الذكي، فقد تجد أنه يبدأ في التأثير سلبًا على جسمك حتى عندما لا تكون في مرحلة الانسحاب.

وجدت أبحاث البروفيسور جريفثس أن المراهقين الذين يعانون من استخدام الإنترنت بشكل إشكالي هم أكثر عرضة للإصابة بألم متكرر في الظهر والرأس، وبالمثل، أظهر عدد من الدراسات العلاقة بين إدمان الهواتف الذكية وتدهور جودة النوم، وجد أن المراهقين الذين يستخدمون هواتفهم كثيرًا يعانون من انقطاع النوم وأعراض الأرق.