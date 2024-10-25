شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 طرق معتمدة من فيسبوك للبقاء آمنًا على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا عن سلسلة من الخطوات التي تتخذها لمنع عمليات الاحتيال التي تستهدف المشاهير على منصاتها، بالإضافة إلى استخدام مصنفات التعلم الآلي لمراجعة الإعلانات التي يتم تشغيلها على منصتها، فإنها ستستخدم أيضًا تقنية التعرف على الوجه، وهو شيء توقفت عن استخدامه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لمسح الإعلانات التي قد تحتوي على صورة لشخصية عامة في خطر الاحتيال على المشاهير وحظره.

بالنسبة إلى غير المطلعين، فإن "عمليات الاحتيال التي تستهدف المشاهير" هي تلك التي يستخدم فيها المحتالون صور المشاهير لجذب الأشخاص إلى التعامل مع الإعلانات التي تؤدي إلى مواقع ويب احتيالية قد تطلب من المستخدمين مشاركة معلومات شخصية أو حتى إرسال أموال.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمقارنة صور الملفات الشخصية على الحساب المشبوه مع صور الملفات الشخصية لشخصية عامة على فيسبوك وإنستجرام للعثور على الحسابات المزيفة بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت ميتا قائمة من الخطوات التي يمكن لمستخدمي إنستجرام وفيسبوك اتباعها لاكتشاف عمليات الاحتيال والبقاء آمنًا عبر الإنترنت.. إليك التفاصيل:

5 نصائح معتمدة من فيسبوك للبقاء آمنًا على الإنترنت

1. استخدم المصادقة الثنائية

تعد المصادقة الثنائية إحدى أسهل الطرق للحفاظ على أي حساب رقمي محميًا من مجرمي الإنترنت، ويستلزم ذلك استخدام كلمة مرور مع رمز جديد لكل تسجيل دخول لحماية الحساب من المحتالين.

2. استخدم التحقق من الصور الشخصية

التحقق من الصور الشخصية هي ميزة تم طرحها بواسطة ميتا لمستخدمي إنستجرام وفيسبوك، فهو يضمن أن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى حساباتهم باستخدام صورهم الشخصية بالفيديو حتى لو تم حظرهم من حساباتهم في حالة وقوع هجوم إلكتروني.

3. التحقق من المصدر والموقع

يجب على المستخدمين عبر الإنترنت دائمًا أن تكون الصفقات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، غالبًا ما يستخدم المحتالون الماليون صفقات لا تصدق لجذب المستخدمين إلى مواقع الويب الاحتيالية وسرقة أموالهم.

كذلك يجب على المستخدمين البحث عن رسائل الصفقات التي قد تبدو وكأنها واردة من شركات شرعية، كذلك يمكن للمستخدمين البحث عن الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية للتمييز بين الرسائل الواردة من الشركات الاحتيالية والمشروعة.

4. ابحث عن إعلانات المشاهير المزيفة

يجب على المستخدمين أيضًا البحث عن الإعلانات المخادعة التي تحتوي على صور المشاهير، غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت صور المشاهير لخداع المستخدمين للنقر على الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى فقدان المستخدمين لمعلوماتهم الشخصية وحتى أموالهم.

5. ابحث عن الملفات الشخصية المزيفة التي تطلب المال

غالبًا ما يستخدم المحتالون هويات مزيفة مقنعة لبناء الثقة ويطلبون المال في النهاية من الأشخاص، توصي ميتا بعدم قيام المستخدمين بإرسال الأموال أو مشاركة التفاصيل المالية مع أي شخص لم يلتقوا به.