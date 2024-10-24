شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم وجوجل يساعدان شركات صناعة السيارات لإنشاء أنظمة صوتية تعتمد على الـAI والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن مصنعو السيارات من تطوير مساعدين صوتيين جدد مدعومين بالذكاء الاصطناعي لسياراتهم بفضل الشراكة الجديدة مع كوالكوم وجوجل، حيث أعلنت شركة كوالكوم أنها تعمل مع جوجل على نظام جديد لتطوير الذكاء الاصطناعى لشركات صناعة السيارات.

ويعتمد الإصدار الجديد على نظام التشغيل Android Automotive OS (AAOS)، وهو نظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارات من Google.

وتقدم شركة كوالكوم هيكلها الرقمى Snapdragon مع Google Cloud وAAOS لإنشاء قمرات قيادة رقمية جديدة للسيارات تعمل بالذكاء الاصطناعى.

وكشفت شركة كوالكوم أيضًا عن شريحتين جديدتين لتشغيل أنظمة القيادة، بما فى ذلك Snapdragon Cockpit Elite للوحات المعلومات وSnapdragon Ride Elite لميزات القيادة الذاتية.

وستسمح الواجهة الجديدة لسائقي السيارات والركاب بالتفاعل مع المساعدين الصوتيين المخصصين والخرائط الغامرة وتحديثات القيادة فى الوقت الفعلى، ويمكن لشركات صناعة السيارات استخدام النظام الجديد لإنشاء مساعدين صوتيين فريدين وقابلين للتسويق، ولا يتطلبان اتصالاً بهاتف ذكى.

واتخذت شركات صناعة السيارات الأخرى خطوات لمحاولة دمج أنظمة الذكاء الاصطناعى فى سياراتها.

وأعلنت شركة فولكس فاجن عن خططها في معرض CES 2024 لدمج ChatGPT في المساعدين الصوتيين لسياراتها عبر مجموعة من الطرازات الأحدث، وبعد بداية بطيئة، يدعم AAOS الآن المركبات من العديد من الشركات المصنعة بما في ذلك شيفروليه وهوندا وفولفو وريفيان.