شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يوفر ميزة يمكنها قراءة المقالات لك والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة جوجل تحديثًا مهمًا لميزة "الاستماع إلى هذه الصفحة" في كروم لجميع مستخدمي أندرويد، ووفقا لتقرير صادر عن 9To5Google، فإن التحديث الجديد، كروم 130، يتضمن دعم تشغيل الخلفية الذي يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى المقالات أثناء استخدام التطبيقات الأخرى على أجهزتهم.

وفقًا للتقرير، سيظهر مشغل الوسائط في شريط الإشعارات، ويقدم عناصر التحكم الأساسية للمستخدم ويعرض عنوان المقالة وموقع الويب.

تتيح الميزة أيضًا للمستخدمين الاختيار من بين 10 أصوات مختلفة وضبط سرعة التشغيل من 0.5x إلى 4x بزيادات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين تمكين "تمييز النص والتمرير التلقائي".

ظهرت إمكانية التشغيل في الخلفية لأول مرة في شهر يونيو بعد طرحها على مستوى منخفض، ولكن تم الاحتفاظ بها طي الكتمان كعلامة تجريبية، وفقًا لموقع Android Central.

قبل هذه الترقية، كان متصفح كروم لنظام التشغيل أندرويد يقرأ صفحات الويب بصوت عالٍ فقط عندما يظل التطبيق مفتوحًا، يمكن للمستخدمين تبديل علامات التبويب، ولكن إذا خرجوا من المتصفح أو أغلقوا شاشتهم، فسيتوقف الصوت ما لم يكن كروم في المقدمة.

ومع ذلك، فإن التحديث الجديد يعمل على حل هذه المشكلة، مما يسمح للمستخدمين بجعل التطبيق يقرأ محتوى الويب أثناء استخدام تطبيقات أخرى. سيحتوي مشغل الوسائط، الذي يظهر في علامة تبويب الإشعارات، أيضًا على زر تخطي/إرجاع لمدة 10 ثوانٍ.

ميزة قراءة المقالات في كروم: كيف تعمل

افتح صفحة ويب على Google Chrome تحتوي على نص طويل.

انقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

حدد خيار "الاستماع إلى هذه الصفحة" وانقر عليه.

ستبدأ صفحة الويب في القراءة باللغة والصوت اللذين حددتهما.

لإغلاق الميزة، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر لإغلاقها.

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، فإن اللغات المتاحة في ميزة "الاستماع إلى هذه الصفحة" هي العربية والبنغالية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين أنواع صوت مختلفة، بما في ذلك Ruby (طبقة صوت متوسطة، دافئة)، وRiver (طبقة صوت متوسطة، ساطع)، وField (طبقة صوت منخفضة، ساطع) وMoss (طبقة صوت منخفضة، هادئ).