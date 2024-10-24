شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإصدار تطبيق ألعاب جديد لتجربة مميزة لمستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل، لإصدار متجر جديد مخصص لتطبيقات الألعاب فقط، والذي سيدمج ميزات من App Store وApple Arcade، فلم تتوقف ابل بعد إطلاق سلسلة iPhone 16، عن العمل على تحديث برمجياتها.

وتذهب التوقعات إلى استعداد ابل، لإصدار تطبيق يشبه متجر التطبيقات للألعاب فقط، وفقًا لتقرير صادر عن موقع 9to5mac، حيث سيحصل التطبيق الجديد المُشاع عنه على ميزات من كل من App Store وGame Center ، ولن يحل تطبيق الألعاب هذا محل Game Center ولكنه سيتكامل مع الملفات الشخصية للمستخدمين في Game Center

تطبيق ألعاب iOS الجديد

ومن المتوقع أن يحتوي التطبيق على عدة علامات تبويب، بما في ذلك قسم "العب الآن"، إلى جانب علامات تبويب لألعاب المستخدم وأصدقائه، في منطقة Play Now، حتى يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى التحريري وتوصيات الألعاب، بالإضافة إلى عرض التحديات ولوحات المتصدرين والإنجازات. قد يحتوي على ألعاب من كل من App Store وApple Arcade

تصميم تطبيق الالعاب الجديد من آبل

بالإضافة إلى ذلك، سيسلط التطبيق الضوء على أحداث الألعاب الخاصة والتحديثات المهمة، خاصة ان الشركة تقوم الآن أيضًا بتجربة دمج FaceTime وiMessage في تجربة الألعاب، مما قد يسهل التواصل بين اللاعبين، كما إنها ستسمح للمطورين بإنشاء ألعاب مصغرة باستخدام App Clips

ولن تتمكن التقارير من التوصل إلى تصميم التطبيق، لكنه في الغالب سيكون مشابه لتطبيق Xbox لأجهزة iPhone، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من حالة الألعاب وأنشطة الأصدقاء واكتشاف ألعاب جديدة وإدارة مكتبة الألعاب الخاصة بهم.