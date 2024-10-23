تكنولوجيا: تحديث Samsung Health يتيح عرض السجلات الطبية وتتبع الأدوية والطعام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مصادر مطلعة في الصناعة الكورية أن سامسونج قد تطلق هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي بحلول عام 2025. أصبحت الشركة جاهزة من الناحية التقنية، وسلسلة التوريد جاهزة أيضًا لدعم هذا المنتج الجديد. ومع ذلك، يعتمد القرار النهائي على قسم MX (Mobile eXperience) المسؤول عن تطوير الهواتف القابلة للطي.

ووفقًا للتقرير نفسه، شهدت طلبات شاشات OLED القابلة للطي انخفاضًا بنسبة تتجاوز 10%، حيث لم يحقق الطلب على Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 التوقعات المرجوة.

من المتوقع أن تصل شحنات Samsung Display من شاشات OLED القابلة للطي إلى 12 مليونًا في عام 2024، بانخفاض ملحوظ بنسبة 40% مقارنة بـ 20 مليون شحنة تم تسجيلها في العام الماضي.

تشمل هذه الشاشات تلك المستخدمة في منتجات Galaxy بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تعتمد على سامسونج كمورد، مثل شاومي وvivo وOppo.

يتحمل كل من Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 مسؤولية جزء كبير من هذا الانخفاض، حيث يتم التوقع بتسليم حوالي 8 ملايين وحدة فقط، أقل من المبيعات المتوقعة البالغة 10 ملايين وحدة. تتراجع مبيعات جميع الأجهزة، الجديدة والقديمة، عامًا بعد عام.

ووفقًا للتقرير، قد تحاول سامسونج مواجهة هذا الاتجاه عبر طرح هاتف Galaxy Flip بتكلفة أقل، مما يجعل التصميم القابل للطي في متناول جمهور أوسع.

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