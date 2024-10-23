شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعيد عن هاتفك.. ميزة جديدة من Gemini تمكنك من الرد على مكالماتك والرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Gemini، عن مزايا جديدة قد يمنحها لك قريبًا، تتعلق بإمكانية الرد على المكالمات والرسائل من شاشة القفل، بجانب المزيد من التغييرات في واجهة المستخدم، خاصة بعدما تزويده مساعد الذكاء الاصطناعي من Google، الذي يأتي بتحديثات مهمة بناءً على تفكيك APK لتطبيق Google (الإصدار 15.42.30.28.arm64 beta).

جوجل تعلن عن مزايا جديدة في Gemini

واعلنت جوجل أن تلك التحديثات تشمل القدرة على التعامل مع المكالمات والرسائل حتى عندما يكون هاتفك مقفلاً، إلى جانب تغييرات واجهة المستخدم المحتملة.

في الوقت الحالي، يستجيب كل من Google Assistant وGemini، لأمر "Hey Google" للمكالمات والرسائل النصية، ومع ذلك، يمكن فقط لـ Google Assistant تنفيذ هذه الإجراءات عندما يكون الجهاز مقفلاً.

ويكشف تفكيك APK أن جوجل تعمل على إضافة وظيفة جديدة لشاشة القفل لـ Gemini، حيث سيسمح مفتاح التشغيل/الإيقاف الجديد للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يريدون أن يقوم Gemini بإجراء مكالمات وإرسال رسائل أثناء قفل أجهزتهم، حتى إذا قمت بتشغيل الميزة، فإن جوجل تؤكد أن Gemini سيظل يتطلب إلغاء القفل للردود التي تحتوي على محتوى شخصي مثل رسائل Gmail، وهذا يضمن حماية المعلومات الحساسة.

ميزة جديدة في Gemini تمكنك من هذه المهام

وبعد تمكين Gemini من إجراء مكالمات وإرسال رسائل أثناء قفل الجهاز يوفر العديد من المزايا، حيث يمكن للمستخدمين الرد على الرسائل العاجلة أو إجراء مكالمات سريعة دون الحاجة إلى الخطوة الإضافية المتمثلة في إلغاء قفل هواتفهم، وهذا مفيد بشكل خاص في المواقف التي يكون فيها الوقت جوهريًا أو عندما يكون الوصول إلى الهاتف مباشرة غير مريح.



بالإضافة إلى هذه الوظيفة الجديدة، يشير تفكيك APK أيضًا إلى تغييرات محتملة في واجهة المستخدم، حيث يمكن أن تصبح طبقة Gemini العائمة أقل حجمًا، وتتوسع عموديًا مع إدخال النص، وهذا سيؤدي هذا إلى إنشاء تجربة مستخدم أنظف وأقل تدخلاً، علاوة على ذلك، يمكن تصنيف ملحقات Gemini إلى أقسام مثل الاتصالات والتحكم في الأجهزة والسفر والوسائط والإنتاجية. سيؤدي هذا إلى تحسين التنظيم وتسهيل على المستخدمين العثور على الملحقات التي يحتاجون إليها.