شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات "النقل" الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن الماركات "النقل" الأعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2024، وتأتي في المقدمة ماركة "شيفورلية" بواقع 877 سيارة، وفي المركز الثاني ماركة "إيسوزو" بواقع 106سيارة، وفي المركز الثالث ماركة "تويوتا" بواقع 76 سيارة، وفي المركز الرابع ماركة "مرسيدس" بواقع 74 سيارة، المركز الخامس ماركة " جى ام سى " بواقع 52 سيارة.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد اوضح أن الماركات"الملاكي" الأعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2024، حيث إحتلت ماركة "شيرى" المركز الأول في سيارات الملاكي بواقع 1376 سيارة.

وفي المركز الثاني ماركة "هيونداى" بواقع 1282 سيارة، وفي المركز الثالث ماركة "إم جى" بواقع 1157 سيارة، المركز الرابع ماركة "مرسيدس" بواقع 1010 سيارة، وفي المركز الخامس ماركة "كيا" بواقع 949 سيارة ملاكي .

ويذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري قد كشف عن الماركات الأعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2024، من حيث "الترتيب العام "، ليكون المركز الأول من نصيب ماركة "شيرى" بواقع 1376مركبه بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وجاء في المركز الثاني ماركة "هيونداىة بواقع 1288 سيارة، وفى المركز المركز الثالث ماركة "إم جى" بواقع 1157 سيارة، وفى المركز الرابع ماركة " شيفورلية " بواقع 1143 سيارة .

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة "مرسيدس" بواقع 1096 سيارة، وفي المركز السادس ماركة "كيا" بواقع 949 مركبة، وفي المركز السابع ماركة "ميتسوبيشى" بواقع 856 سيارة، وفي المركز الثامن ماركة "تويوتا" بواقع 797 سيارة، والمركز التاسع ماركة "بى واى دى" بواقع 660 سيارة، وفي المركز العاشر ماركة "نيسان" بواقع 654 مركبة .