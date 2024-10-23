شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار الليبى: انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيفتح آفاقا اقتصادية كبيرة للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي على السعيدى أن انضمام ليبيا إلى مجموعة "بريكس" سيفتح آفاقا اقتصادية كبيرة أمام البلاد.

وأضاف السعيدي أن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" سيساعد ليبيا على تحرير نفسها من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وصرح وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي بأن مثل هذا القرار يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.

وتأتي تصريحات رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية - الروسية على خلفية قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية مواتية مع هذا التوجه والاهتمام.

وكانت "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

واعتبارا من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

وانطلقت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" في نسختها الـ16 بمشاركة نحو 40 دولة وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024.