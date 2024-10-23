شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء الفلسطينيين في غارات إسرائيلية شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن شمالي قطاع غزة، شهد فجر اليوم الأربعاء، تصعيدا عسكريا من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث شنت طائراته أكثر من 20 غارة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا غرب جباليا البلد شمالي القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي.