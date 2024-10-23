شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل 6 شهور لنور النبوى قبل عرضه اليوم على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض، اليوم الأربعاء، أولى حلقات مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى، على منصة watch it الإلكترونية، إذ يعد العمل أحدث إنتاجتها الأصلية، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام.

ويجسد نور النبوي خلال العمل دور "مراد"، حيث يعمل في شركة عقارات ويدخل في منافسة مع نور إيهاب على الوظيفة لمدة 6 شهور، في إطار من المغامرات التي يعيشونها.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.