تكنولوجيا: AMD تستعد للإعلان عن معالجات Ryzen 9000X3D في حدث يعقد في 7 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة AMD يوم 7 من نوفمبر لعقد مؤتمر لكشف النقاب عن معالجات AMD Ryzen 9000X3D، أو الجيل الجديد لرقاقات Ryzen 7000X3D الحالية.

انطلق الجيل السابق من معالجات Ryzen 7000X3D بعدد 8 من الأنوية مثل معالج Ryzen 7 7800X3D، أو 12 و16 من الأنوية مثل معالج 7900X3D و7950X3D.

ومن المقرر أن ترتكز سلسلة معالجات 9000X3D على معمارية AM5 على غرار سلسلة Ryzen 9000، إلا أن الجيل الجديد يختلف في دعم ذاكرة تخزين مؤقت 3D V والتي تتضمن ذاكرة تخزين L3 إضافية لتحسين آداء المعالج في تشغيل الألعاب.

وعلى عكس سلسلة 7000X3D التي قدمت للأسواق بعد مرور 5 أشهر من إطلاق الإصدارات الأصلية للأسواق، إلا أن AMD تقدم سلسلة معالجات 9000X3D بعد مرور 3 أشهر فقط على إطلاق سلسلة Ryzen 9000.

وتشير التوقعات إلى أن شركة AMD ستقدم معالج 9800X3D ثماني الأنوية للأسواق في البداية، كما توضح بعض التسريبات أن 9900X3D و9950X3D ستتضمن ذاكرة تخزين مؤقت 3D V على CCD، ولقد شاركت CCD بعض التفاصيل التي توضح آداء الجيل القادم من معالجات CCD.

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