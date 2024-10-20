تكنولوجيا: صور حية لإصدار سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold Special Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سامسونج مؤتمر غداً 21 من أكتوبر لكشف النقاب عن إصدارها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold Special Edition، ولقد قدمت أحدث التسريبات المصورة الحية نظرة واضحة على تصميم الهاتف.

وتؤكد الصور الحية على تصميم الهاتف الذي رصد في صور ثلاثية الأبعاد خلال الفترة الماضية، كما أوضحت الصور الحية التي نشرت عبر @Jukanlosreve على منصة X أن هذا الإصدار ينطلق في السوق الصيني قريباً بعلامة Galaxy W25 التجارية.

ويؤكد الشعار الذي يظهر في الجزء السفلي من الغطاء الخلفي على هذه التفاصيل، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيقدم لأسواق أخرى بعلامة Galaxy Fold Special Edition.

من جانب أخر لم تكشف الصور الحية عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار، إلا أن التقارير التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن الهاتف يأتي بتصميم أنحف مقارنة بالإصدار الأصلي.

أيضاً من المقرر أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم 8 إنش، بينما تتميز الشاشة الخارجية بحجم 6.5 إنش، كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Ice Universe” أن الهاتف يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بآداء يحاكي كاميرة Galaxy S24 Ultra.

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