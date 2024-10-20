تكنولوجيا: OPPO تكشف عن حقيبة Mag وشاحن AirVOOC 50W وبنك طاقة 80W لسلسلة Find X8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OPPO لإطلاق سلسلة Find X8 من الهواتف الذكية الرائدة قريبًا. وقبيل الإعلان الرسمي، قامت العلامة التجارية بالتشويق للملحقات التي ستستفيد من دعم الشحن المغناطيسي في طرازات Find X8. تشمل هذه الملحقات حافظة واقية، بنك طاقة جديد، وشاحن لاسلكي مغناطيسي. دعونا نستعرض هذه التفاصيل.

تم التلميح لسلسلة OPPO Find X8 مع ملحقات تدعم الشحن المغناطيسي. كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن ثلاثة ملحقات مميزة تدعم تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي، وهي ميزة متوقعة في الهواتف الذكية الرائدة القادمة.

يعد الملحق الأول هو حقيبة OPPO Mag الجديدة، وهي عبارة عن غطاء واقي يدعم الشحن المغناطيسي. في الفيديو التشويقي، عرضت أوبو أيضًا شاحن AirVOOC 50W المغناطيسي، بالإضافة إلى بنك الطاقة المغناطيسي بقوة 80W.

وبفضل دعم الشحن المغناطيسي، يمكن للمستخدمين توصيل بنك الطاقة بالجزء الخلفي من هاتف سلسلة OPPO Find X8 حتى عند استخدام Mag Case.

وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة بالتشويق لشاحن آخر بقدرة 120 واط مع منفذ مزدوج SuperVOOC، بالإضافة إلى بنك طاقة آخر. من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الأجهزة بالتزامن مع Find X8 وFind X8 Pro، والمقرر إطلاقهما قريبًا في الصين.

عند مشاهدة الفيديو التشويقي، يمكن رؤية Mag Case بألوان متعددة تشمل الأبيض، الأسود، الأزرق، والوردي. ولمن لا يعلم، تم تأكيد أن تشكيلة OPPO Find X8 ستأتي مع معالج Dimensity 9400، وسيتم إطلاقها في 24 أكتوبر 2024.

حاليًا، بدأت الطلبات المسبقة على Find X8 وFind X8 Pro في المنطقة. كما تعتزم الشركة إطلاق جهاز Oppo Pad 3 Pro إلى جانب سلسلة Find X8. وأخيرًا، كشف تقرير حديث عن الجدول الزمني لإطلاق تشكيلة Find X8 في السوق الهندية.

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