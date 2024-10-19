تكنولوجيا: تسريبات توضح إختيارات ألوان هاتف Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الكوري سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S25، وتكشف أحدث التسريبات اليوم عن إختيارات ألوان هاتف Galaxy S25 Ultra.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في شهر يناير لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25، وقبل إنطلاق الحدث تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح الجيل القادم من هواتف الشركة المميزة.

ولقد أوضحت التسريبات الجديدة ألوان Galaxy S25 Ultra الذي يتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأخضر، والأزرق إلى جانب لون التيتانيوم.

كما أكدت التسريبات التي نشرت عبر”Ice Universe” على أن هذه الإختيارات في الألوان هي الإختيارات التقليدية، إلا أن التسريبات لم تكشف عن خطط سامسونج وما إذا كانت بعض من هذه الإختيارات ستتوفر بشكل حصري على الموقع الرسمي لشركة سامسونج.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم Galaxy S25 Ultra الذي يأتي بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، مع تصميم جديد للكاميرة الخلفية، كما تتميز الحلقات التي تحيط العدسات بتصميم سميك ولون معتم.

ومن المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر ISOCELL HP2 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما تأتي كاميرة telephoto الأولى بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، وتتميز كاميرة telephoto الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

المصدر